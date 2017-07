Hitparade på bankplassen

Det store Korslaget i regi av Surnadal Sparebank handler sjølsagt først og fremst om korsang og om konkurransen korene imellom og om kjendisene hvert kor har fått tildelt - der vi kan regne med å få høre hits nettopp fra disse kjendisene.

Men denne lørdag ettermiddagen skal Skei fylles med andre aktiviteter, blant annet sponsortelt der alle lag og foreninger har blitt utfordret til å presentere seg sjøl og det de holder på med.

Det blir også et prestisjefylt Surnadalsmesterskap om græt og bakels og hvilket lag som klarer å overbevise en profesjonell fagjury om hvem som har den beste oppskriften.

En fagjury vil også kåre det beste koret - som vil få en pengepremie å dele ut til et godt formål de sjøl kan bestemme.

Det er ventet mye folk, og logistikken skal godt ivaretatt, der folk anbefales å parkere på skoleområdet med buss i skytteltrafikk mellom parkeringsplassen og Skei.

I utgangspunktet må storparten av publikum belage seg på ståplass , men det blir lagt opp til at folk som er sjuke eller dårlige til beins skal få sitte.

Det blir også mulig å ha med seg sitteunderlag og sitte på gresset foran kommunehuset.

Liv Dalsegg i Surnadal Sparebank minner om at det blir veldig mye folk på Skei denne lørdag ettermiddagen, og at banken vil oppfordre de forretningsdrivende om å bidra til å legge til rette for tilbud for publikum slik at de får en uforglemmelig ettermiddag.

Siden banken jubilerer, sponser de også hele greia , og for at det skal være familievennlig, minner koordinator Jo Inge Nes om at arrangementet og alt rundt sjølsagt skal være rusfritt.

Reunion med Batteri som komp og med minikonsert med Torstein Snekvik er også et av trekkplastrene for konserten.

Vi har mer om korslaget i Driva på onsdag.