Kobler av med sang og musikk

Førstekandidaten til Møre og Romsdal Arbeiderparti har sammen med de øvrige listekandidatene til stortingsvalget lagt bak seg en svært så hektisk uke.

- Det har vært enormt med to til tre debatter hver dag denne uka. Da er det trivelig å kunne koble av med sang og musikk. Jeg har tidvis opptrådt sammen med Moldebandet Souled Out i mange år. Vi har holdt kontakten og jeg har vært har vært med og sunget sammen med dem ved ulike anledninger. I dag fikk jeg forespørsel om jeg kan være med bandet som skal opptre på Løkta og Dockside i Molde lørdag kveld. Dette som en følge av at Skyhøytfestivalen ble avlyst. Det sa jeg ja til, sier Botten.

Hun karakteriserer seg som "arvelig belastet" når det gjelder sang og musikk. Faren Kolbjørn Botten har i mange år vært en framtredende visesanger med utgangspunkt i heimstedet Valsøybotn.