Har du lyst til å være med i oppsetningen av Lady Arbuthnott i 2018? Da er tiden endelig kommet, skriver JazzåTeatret i en pressemelding.

JazzåTeatret Produksjon inviterer til åpen audition fredag 10. november på Sunndalsøra.

- Du som har en skuespiller, sanger eller danser i magen: Ikke nøl med å ta kontakt på mail ladyarbuthnott@gmail.com eller telefon 91882791. Hvis du rett og slett lurer på hva dette er for noe, så ikke vær redd for å spørre. Vi kan svare, sier leder av JazzåTeatret Produksjon, Anne Bente Skare.

Alle inviteres

Alle over 15 år, av begge kjønn, er invitert til å søke. Det spiller ingen rolle hvor du bor, om du er stor eller liten, høy eller lav, og funksjonshemning trenger ikke å være noen hindring.

- Vi ser etter yngre mennesker med gymnastiske ferdigheter. Eller med annen bakgrunn i idrett. Vi ser etter voksne folk som har sett verden eller fjellene, og de som foretrekker å sitte på kafé og se på livet. Vi ser etter deg som er glad i synge, eller fortelle historier, eller liker å kle deg ut. Eller som bare synes teater høres gøy ut, som vil lære noe nytt - eller bare har lyst til å møte andre mennesker, sier regissør Pål Øverland. Han understreker at han er spesielt interessert i alle over 40 år – og presiserer at teatret på Sunndalsøra ikke har noen aldersgrense oppad.

- Det eneste vi krever er at du tør å leke, rope og synge. Dessuten at du ikke er redd for å synes. Vi, på vår side, kan love en slitsom og tidkrevende, men fantastisk opplevelse i et kreativt og åpent arbeidsmiljø og som vi garanterer at du aldri vil glemme.

Smil, glede og lyst viktigst

Du som er interessert, sender inn et bilde og en kort beskrivelse av deg selv, der du skriver noen linjer om bakgrunn og erfaringer du tror kan være relevante for at vi skal skjønne hvem du er (alder, skolegang, yrkeserfaring, eventuell musikalsk erfaring etc.)

På selve auditionen får du 10 minutter til rådighet. Du skal synge en selvvalgt sang som du sender inn noter på i god tid før du skal møte og være forberedt på en kort samtale.

- Men husk: Dette er et prosjekt der smil, glede og lyst er det viktigste – vi gleder oss til å møte deg. Velkommen! avslutter Anne-Bente Skare, som forteller at billettene til årets forestillinger legges ut i løpet av november.

- I 2017 gikk billettene ut tidligere enn noen gang. Derfor lønner det seg å være tidlig ute, sier Skare.