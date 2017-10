Gørild Bruaset på Galleri S

Utstillingen står fram til 12. november. Gallerieier Sigmund Skår sier det er 25 malerier, de fleste nye, som stilles ut.

- Galleriet på Kleive hadde tidligere i år 25-års jubileum og det er flott at Gørild kan stille ut i den forbindelse. Første gang jeg ble kjent med hennes bilder var under en utstilling i Kristiansund kunstforening i 2014. Året etter hadde hun tre bilder på en kollektivutstilling i galleriet her på Kleive, som ble meget godt mottatt. I den forbindelse avtalte vi i en utstilling nå i år. Jeg har alt fått mange hendvendelser vedrørende utstillingen, forteller Skår.