Sebastiansaken har vært meget krevende og vanskelig. Saken har vært kompleks og tidsperspektivet har vært langt – det gikk nesten to år fra Sebastians tragiske dødsfall til Helsetilsynets endelige rapport. Den lange tiden med usikkerhet har vært en stor belastning for alle involverte parter. Det skriver ordfører Kjell Neergaard i Kristiansund i en pressemelding.

Kristiansund kommune har gått gjennom den endelige rapporten og har noen kommentarer i tilknytning til denne. I den endelige rapporten ser vi en klar dreining mot en styrket ansvarliggjøring av Helse Møre og Romsdal HF.

Det fremkommer fortsatt ingen systemkritikk mot Kristiansund kommune eller Kristiansund og Omegn Legevakt.

Helsetilsynet har vurdert at to legevaktsleger har handlet uforsvarlig, men har ikke gitt noen helsepersonell administrative reaksjoner, noe som er under lovens laveste terskel for reaksjon.

Helsetilsynet har kommet med sterk kritikk av Helse Møre og Romsdal HF. De har vurdert saken så alvorlig at de har sendt den videre til politiet for vurdering om Helseforetaket skal ilegges foretaksstraff. Dette er en sjelden og meget alvorlig reaksjon fra Helsetilsynet, som bare har forekommet en håndfull ganger i Norge.

I den endelige rapporten kommer det av den grunn klart frem at det er Helse Møre og Romsdal som må bære hovedtyngden av ansvaret i Sebastiansaken.

Kristiansund kommune ved et samlet Kristiansund bystyre har samt Kristiansund og Omegn Legevakt har en rekke ganger advart instansene (klinikksjef, administrerende direktør samt styret for Helse Møre og Romsdal HF) mot de uforsvarlige forholdene rundt 5-døgnsdrift av barneavdelingen i Kristiansund.

Vi imøteser videre Helse Møre og Romsdal HF sin gjennomgang og svar til Helsetilsynet.

Kristiansund kommune vil fortsatt være en aktiv pådriver for et godt og forsvarlig helsetilbud for alle barn på Nordmøre.

Kjell Neergaard

ordfører i Kristiansund