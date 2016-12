Jeg tenker på de store overgrep mot menneskeheten i Syria og i Nigeria hvor Boko Haram gjør store overgrep.

Så har vi «Den glemte krigen» Saudi Arabia gikk til krig i 2015 mot nabolandet Jemen. Krigen pågår fortsatt med full styrke og den har rammet befolkninga i Jemen med katastrofal styrke. Over 20 millioner mennesker har behov for nødhjelp.

Hvorfor skal en enkel person og lokalpolitiker kommentere dette i lokalavisen! Jo - for at jeg bryr meg, jeg blir sint og fortvilet over at vi klager over småting inkl meg selv. Prøver etter beste evne å gi noen kroner til organisasjoner som jeg mener kan hjelpe noen.

Nå er vi snart ferdig med 2016 som for meg og mange med meg har vært et tøft år. Heldigvis har vi i dette landet et godt utbygd helsevesen innen mange fagområder som fungerer meget bra.

Mine ønsker for 2017.

Å høre det positive som blir sagt - fremfor det negative. Legg merke til det som blir gjort - i stedet for det som ikke gjøres. Husk de gode stundene - ikke lagre de onde. Gi omsorg - ikke bare forvent å få. Le av bagateller – ikke å gremme seg over dem. Få frem det beste i hverandre. Livet er kort - gledene kan være mange eller få. Det kan være siste gangen vi hører hverandre si: Jeg er glad i deg. Ingen vet hvordan morgendagen blir. Vi er alle spesielle. Som nevnt har dette år vært et tøft år, en stor takk til de som var der for oss i 2016.

Godt Nytt År til alle.

Stig Rune Andreassen