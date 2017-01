Spørsmål vedrørende det ekstraordinære møtet

Oppfølging av spørsmål til ordfører Ola Rognskog i forbindelse med ekstraordinært kommunestyremøte 25. januar 2017.

1: En interpellasjon kan stilles både før og under ethvert møte, også et ekstraordinært kommunestyremøte. Hvorfor velger ordføreren å ikke svare på spørsmål om kommunereformen nå til møtet den 25. januar, som nettopp skal behandle kommunereformen? Dette er i strid med Halsa kommunes regler for behandling av spørsmål: "Dersom man ønsker et skriftlig svar i tillegg, må spørsmålet være skriftlig innlevert til ordføreren/utvalgslederen minst 4 dager forut for møtet." Interpellasjonen ble innlevert 23. desember.

http://www.halsa.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=1216

2: Konsekvensene for Halsa i en sammenslåing har blitt etterlyst helt siden starten av 2016, senest på forrige kommunestyremøte, og dessuten i interpellasjon innlevert sammen med kravet om det ekstraordinære kommunestyremøtet. Hvorfor tar ikke den siste av de tre innstillingene i kommunereformen for seg det kanskje viktigste argumentet mot sammenslåing? Dette er i strid med kommunelovens regler for utreding av en sak: "I medhold til Kommuneloven § 23 nr. 2, skal rådmannen påse at alle saker som legges frem for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt."

3: Når konsekvensene av kommunesammenslåing nok en gang ikke er utredet i innstillingen, og ordføreren velger å holde interpellasjonen som stiller disse spørsmålene utenfor det ekstraordinære kommunestyremøtet, kan jeg ikke se noen annen løsning enn at det må gjennomføres enda en utredning. Mener ordføreren at spørsmålet om hva konsekvensene blir for Halsa som en utkant i Hemne er uviktig? Hvordan kan vi sikre oss at kommunereformen blir forsvarlig utredet denne gangen?

4: På det ekstraordinære kommunestyremøtet om regionreformen var det en ekstern fagperson, Roland Mauset, som gjennomgikk rapportene fra Nordlandsforskning. Det er ikke urimelig at f.eks. rådmannen i Halsa eller i Hemne presenterer Hemnes kommunebudsjett på møtet, og svarer på spørsmål. Aller helst burde det vært kommunerevisoren, siden rådmannen i Hemne ikke nevner driftsunderskuddet i Hemne i sitt brev til Halsa kommune, og underskuddet heller ikke nevnes i innstillingen fra rådmannen i Halsa, enda driftsunderskuddet og den økende lånegjelden er bakgrunnen for det ekstraordinære kommunestyremøtet. Ordføreren ønsker vel også at kommunestyret gjøres kjent med økonomien i Hemne? Hvem mener ordføreren er best egnet til å foreta gjennomgangen?

5: Vil lovlighetskontrollen bli lagt til kommunestyremøtet 25. februar?

6: Det er selvsagt mulig å produsere papirversjoner til egen argumentasjon, men å diskutere tall og tilbakevise økonomiske påstander som dukker opp i løpet av diskusjonen, blir svært vanskelig uten å kunne presentere det på projektor. Det har vi har sett i tidligere kommunestyremøter. Å forby bruk av projektor er urimelig i 2017. Kan det fremmes forslag om å tillate projektor under behandling av forretningsorden?

7: Vil ordføreren legge begrensninger på taletiden? Blir det 3 eller 5 minutter, eller trenger ordføreren lenger tid denne gangen også? Jeg trenger ihvertfall lenger tid, eventuelt mulighet for flere innlegg.

8: Jeg har sendt 6 eposter til ordføreren med spørsmål om kommunereformen, 19.12, 19.12, 20.12, 21.12, 5.1 og 9.1, som jeg heller ikke har fått svar på. Vil disse bli besvart 25. februar?