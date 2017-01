Nordmøre spriker

Det er uro rundt regionreformen på Nordmøre. Flere kommuner, med Kristiansund i spissen, ønsker å bli en del av Trøndelag. Det er slett ikke alle nordmørskommunene enig i. I dagens avis tar ordførerne i Sunndal, Tingvoll og Gjemnes kraftig til motmæle. De bruker klare ord som forundring og fortvilelse over det de mener vil være et klart feilgrep for utviklingen av regionen.

Utgangspunktet for trønderdebatten er den fortvilelsen og sinnet som svært mange kristiansundere har følt i forbindelse med valget av lokaliseringssted for det nye fellesjukehuset. Det var også utgangspunktet for etableringen av Nordmørslista – eller det var i alle fall dråpen som fikk misnøyebegeret til å flyte over. Det er godt mulig det er grunnlag for å stille kritiske spørsmål til prosessen som resulterte i valget av Hjelset, men det vil komme som en voldsom overraskelse dersom lagmannsretten reverserer tingrettens dom og politiske beslutninger i denne saka. Nok om det. Nå er det den framtidige regiontilknytningen til Nordmøre det handler om.

Ordførerne Milly Bente Nørsett, Knut Sjømæling og Ståle Refstie peker i innlegget i dagens avis på flere moment som taler mot at Nordmøre skal gå til Trøndelag alene, eller enda verre – splittes mellom to fylker. Vi deler bekymringen i forhold til framtida for Todalsfjordprosjektet. Et prosjekt det har vært jobbet med i generasjoner for å få på plass. Det er helt klart grunn til å stille spørsmål hva som vil skje med prosjektet dersom det kommer en fylkesgrense mellom Sunndal og Surnadal. Vi registrerer at dette er blant de spørsmålene surnadalsordfører Lilly Gunn Nyheim ønsker å få utredet før kommunestyret i Surnadal skal diskutere regionreformen i neste måned. Todalsfjordprosjektet er på riktig spor for tida, og det er viktig at det ikke oppstår krøll på skinnene.

Spørsmålet en kan stille seg er om det i dagens politiske bilde kjempes en forgjeves kamp fra dem som vil til Trøndelag. Mye kan tyde på det.