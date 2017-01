Reformer skaper splid

Det skjer mye i starten av reformåret 2017. I Driva har vi brukt mye spalteplass på kommunereformen og regionreformen. Slik må det nødvendigvis være. Det handler om framtida vår på mange områder. Identitet er et viktig stikkord i så måte. Da et overveldende flertall av sunndalingene sa nei til å slå seg sammen med Nesset, er det liten tvil om at identitet og lysten til å ha det som de har det, var avgjørende.

Reformene har bidratt til skarpe fronter på Nordmøre. Ordførerne i Sunndal, Tingvoll, Gjemnes og Averøy var – for-uten til Rindal, uvanlig klare i sin tale til de øvrige nordmørskommunene som ønsker å utrede en mulig overflytting til Trøndelag. Også her er identitet et viktig stikkord. Ordførerne utspill må likevel først og fremst tolkes som en bekymring for alt som settes i spill dersom hele eller deler av Nordmøre blir en del av Trøndelag.

Det er omfattende reformer Høyre/Frp-regjeringa nå kjører fram for avgjørelse i Stortinget. Når det gjelder kommunereformen kommer det til å bli langt færre endringer enn det regjeringa i utgangspunktet så for seg. Mange kommuner har sagt nei, andre blir ufrivillig stående alene. I starten av reformen ble det signalisert at ingen skulle tvinges sammen med andre kommuner. Unntaket er der én kommune ikke skal kunne stoppe en sammenslåing dersom flere nabokommuner ønsker det.

Senterpartiet er det partiet som hele tida klarest har tatt avstand fra tvangssammenslåing.Jeg har oppfattet Arbeiderpartiet mer vage i dette spørsmålet. Nå har partiet bestemt seg for at de i regjering vil oppløse eventuelle tvangsekteskap dersom kommunene ber om det. Det er bra, men jeg forstår at noen mener Ap-vedtaket kom overraskende.

Onsdag kveld behandlet kommunestyret i Halsa kommunereformen. For tredje gang. Nok en gang ble stemmetallet 8-7 for å slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Jeg har lenge undret meg over hvorfor ikke Halsa ser i retning Surnadal. Det har kanskje med at jeg tenker tilbake på tida da Bergsvein Brøske var ordfører i Surnadal og Margrete Seter i Halsa. Slik jeg husker det var de to ivrige på en framtidig allianse. Mener å erindre at Mons Otnes og Ola Rognskog besøkte fylkesmannen i samme ærend noen år seinere.Nå er det sannelig ikke godt å si hva det blir til med Halsa. Det er ikke sikkert tre vedtak for sammenslåing med Hemne og deler av Snillfjord holder. Fylkesmannen har som kjent tilrådd en annen løsning.

Surnadalordfører Lilly Gunn Nyheim ga i onsdagens Driva uttrykk for at hun ikke er begeistret over uttalelsen fra de fire nordmørskommunene som uforbeholdent vil slå ring rundt Nordmøre og Møre og Romsdal. Hun mener reformene har bidratt til å skape splid mellom kommuner og politikere. Det har hun rett i. Det blir noen sår å lege også etter reformåret 2017.

God helg!