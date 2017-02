Konsekvensutredning i Nesset først!

Det har over flere år pågått en diskusjon om hvor det nasjonale deponiet for farlig uorganisk avfall skal plasseres. Pr. dags dato står det mellom to aktuelle plasseringer; enten i den gamle kalkgruven i Brevik i Telemark eller den nedlagte malmgruven i Raudsand i Møre og Romsdal.

Ref. artikkel i TU 21. okt. 2015:

«Planlegger gigantisk deponi for farlig avfall et steinkast unna boligområde».

I denne artikkelen står det ellers at «den eneste ulempen med å legge deponi for farlig uorganisk avfall til kalkgruvene i Brevik er nærheten til boligbebyggelsen, mener NOAH».

Aksjeselskapet NOAH, eid av Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding, ønsker å lage et gigantisk deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruve i Brevik i Telemark. I dag driver NOAH deponi på Langøya i Re kommune i Vestfold, men det blir fullt fra 2022.

Om lag 800.000 tonn farlig uorganisk avfall per år vil selskapet deponere i den gamle kalkgruven hvert eneste år.

Vi viser til siste utvikling i saken, ref. artikkel i PD 17. jan. 2017:

«Avgjørelse om deponi kan ta lang tid»

Klima- og miljødepartementet oppnevnte 11. januar 2017 seg selv som ansvarlig myndighet for fastsetting av planprogram for mulig deponi for farlig uorganisk avfall i Dalen gruver i Brevik.

I denne artikkelen står det videre; «Klima- og miljødepartementet er ansvarlig for å fastsette planprogram og vil gå i dialog med tiltakshaver NOAH og Norcem om denne prosessen, og det er derfor for tidlig å si hvor lang tid arbeidet med konsekvensutredningen vil ta. Når konsekvensutredningen er utarbeidet, vil vi vurdere videre prosess», svarer rådgiver Jens Frølich Holte per epost på direkte spørsmål fra PD, om hvor lang tid det vil ta med en konsekvensutredning og siden fram til en endelig avgjørelse av hvor deponiet skal ligge.

Det er tiltakshaver NOAH og Norcem som på vanlig måte vil utarbeide konsekvensutredningen for tiltaket på bakgrunn av planprogrammet, heter det.

Dermed legger altså Klima- og miljødepartementet oppgaven i hendene på NOAH og Norcem for å utarbeide konsekvensutredningen, noe som ikke kan betegnes annet enn at her snakker vi om «bukken og havresekken».

Bukken i dette tilfelle er i første rekke Bjørn Rune Gjelsten og Gjelsten Holding (eier av NOAH) og Norcem (eid av HeidelbergCement Group med 45450 ansatte i 40 land) som klart vil ha plassering av avfallsdeponiet i Brevik.

Havresekken er store fremtidige inntekter på lagringen av dette farlige avfallet. Det er her snakk om et titalls milliarder over en del år, noe som investor Gjelsten helt klart ser som en meget lukrativ business!

Grunnen til at plasseringen av avfallsdeponiet i Brevik er gunstigere for eierne av NOAH og Norcem, er innlysende ved at transportkostnadene ved å frakte avfallet blir lavere ved plassering her i forhold til Raudsand.

Men MDG mener at økonomien ikke kan være avgjørende når det er snakk om et slikt særdeles viktig nasjonalt deponi for farlig avfall.

Her må statsråd Helgesen og regjeringen lytte til demokratiets røst, dvs. flertall og lytte til det politiske flertall og til innbyggerne i de to aktuelle og berørte kommunene før endelig beslutning hvor avfallsdeponiet til syvende og sist vil bli plassert.

Vi forventer at statsråd Helgesen er sitt ansvar bevisst som Norges miljøvernminister og i første omgang sørger for en uavhengig om grundig konsekvensutredning for avfallsdeponiet først blir gjennomført i Nesset. Ved evt. å unnlate dette bekrefter han at han dermed lar norsk og internasjonal storkapital bestemme over norsk miljøpolitikk.

Det står altså om plassering enten i Brevik i Porsgrunn eller Raudsand i Nesset, og her vil vi påpeke og understreke følgende fakta i saken:

• Porsgrunn kommune med ordfører Robin Kåss (Ap) ønsker absolutt ikke deponiet plassert i Brevik

• Heller ikke nabokommunene Bamble, Skien og de 3 andre kommunene i Grenlandssamarbeidet, samt Larvik kommune ønsker deponiet plassert i Brevik

• Nesset kommune med ordfører Rolf Jonas Hurlen (H) ønsker derimot klart og tydelig deponiet velkommen til kommunen.

Kommunen mener den nedlagte malmgruven i Raudsand er meget vel egnet som deponi for dette farlige uorganiske avfallet. Bl.a. ligger gruvene hvor det farlige avfallet er tenkt plassert over en kilometer fra nærmeste bebyggelse. De fleste innbyggerne på Raudsand har heller ikke stilt seg negative til at deponiet blir plassert der.

• Viser for øvrig til artikkel i Romsdals Budstikke 13.des. 2016:

«Høye ambisjoner

Hvis Nesset blir valgt til nasjonalt deponi, ser Rolf Jonas Hurlen det grønne skiftet som en ekstra mulighet:

- Vi vet ikke helt hva som ligger der av muligheter for framtida. Men på sikt har vi ambisjon om å få til et norsk eller nordisk senter for miljøteknologi, der avfall kan gjenvinnes eller gjenbrukes. Det er ambisjonen».

Dette må jo utvilsomt passe utmerket inn i Helgesens uttalte ønske/visjon om at

«vi kommer til å arbeide hardt for at vi skal ha en sirkulær økonomi her i landet».

Ref. NRK Telemark 7. juni 2016.

• Nesset kommune ønsker flere arbeidsplasser, ikke minst industriarbeidsplasser etter at bl.a. Raudsand Gruver ble nedlagt og stengt i 1982.

Arbeidsledigheten i kommunen er relativt høy og var ved utgangen av november 3,6% (tall fra NAV). Det er flere enn på ti år og er blant de høyeste i Møre og Romsdal. Det er spesielt blant menn ledigheten har økt mye, og det er dobbelt så mange arbeidsledige menn som kvinner.

• Til sammenligning så var arbeidsledigheten i Porsgrunn ved utgangen av året

på 2,9 %, omtrent det samme som for Telemark sett under ett.

Dette illustrerer også at Nesset har større behov for sårt tiltrengte arbeidsplasser, noe som plasseringen av dette nasjonale avfallsdeponiet vil kunne gi.

Dette tilsier tydelig og tvingende nødvendig at statsråd Helgesen lytter til demokratiets røst og snarest må sørge for at en uavhengig og grundig konsekvensutredning først blir gjennomført i Nesset!

Helge W. Myrseth, MDG Vestfold

Peder Thysted, MDG Telemark