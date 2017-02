Arbeiderpartiet vil ha et nytt krafttak for mineralnæringen

Arbeiderpartiet legger torsdag fram et forslag i Stortinget om et nytt krafttak for mineralnæringen. Forslaget ber blant annet om fortgang i kartleggingen av mineraler.

- Vi må skape vekst i hele landet, sier Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Norges Geologiske Undersøkelser (NGU) beregner at påviste og antatte ressurser i bakken representerer verdier for 2500 milliarder kroner og i følge NHO kan dette gi en bearbeidingsverdi på 8000 milliarder. Forekomstene er spredt, og mineralnæringen kan derfor gi arbeidsplasser over hele landet.

Botten viser til at Stoltenberg II-regjeringen fikk på plass viktige bærebjelker for økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i mineralnæringen, blant annet en minerallov og en mineralstrategi. Det ble også satt i gang en storstilt kartlegging av mineralforekomster i Norge, med målet om at 75 prosent av Norge skal kartlegges med avansert utstyr. Dette arbeidet har fått en «bråstopp» under Høyre/Frp-regjeringen.

- Det finnes store verdier over hele landet, og den skattejakten må komme i gang igjen, sier Botten.

Arbeiderpartiet ber også om en evaluering av mineralloven, for å sikre at ressursene kommer hele det norske samfunn til gode. Dessuten ønsker partiet en styrket forvaltning for blant annet å sikre ivaretakelse av samiske rettigheter.

- Vi har en regjering som ikke vil ha vekst i hele landet. I tillegg til å gi en bråstopp for mineralkartleggingen, så har de kuttet i distriktsmidler, bredbåndsmidler, reiseliv, romfart og andre ordninger som distriktene nyter godt av, avslutter Botten.

Arbeiderpartiets 8 punkter:

1. Evaluere Mineralloven, med mål om å sikre at mineralressursene forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode, og sikrer velferd, sysselsetting og et bedre miljø.

2. Gjenoppta kartleggingen av mineralressursene. Uten denne kartleggingen legges det store begrensninger på ny industriutvikling og nye arbeidsplasser.

3. En mer forutsigbar saksbehandling, der tiden det tar å få svar reduseres. Ett viktig tiltak for dette er fylkesgeologer. Kommunene må gjennom arealplanlegging skaffe seg god kunnskap og kartlegging av mineralressursene

4. Styrke mineralforvaltningen for å kunne ivareta framtidens miljøkrav, samiske rettigheter og veiledning av kommunene

5. Næringens miljøavtrykk må reduseres, og det må satses målrettet på økt forskning særlig knyttet til reduksjon av avfall og ulemper som følge av dette.

6. Det bør utarbeides en strategi for økt utnyttelse og bearbeiding av mineraler i Norge

7. For å sikre fremtidig vekst trenger næringen kompetent arbeidskraft. Det bør foretas en gjennomgang av dagens situasjon og fremmes nødvendige tiltak.

8. Internasjonalt bør næringen bli mer bærekraftig og miljøvennlig. Norske myndigheter bør jobbe for strengere internasjonale miljøkrav til utvinning av mineralressurser og utarbeide en strategi for dette.

Else-May Botten