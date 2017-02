Heltid/deltid Sunndal kommune

I kommunestyret 14.2.17 stilte jeg spørsmål til ordfører om heltid/deltid i Sunndal kommune.

Jeg følger opp med dette leserbrev.

Det har blitt nedskrevet at vi skal etablere en heltidskultur og prøve ut modeller som reduserer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Fine ord. Jeg har siden 2003 arbeidet for få politikerne til å arbeide og vedta heltid før deltid for dem som ønsker det. Jeg kjenner flere som ønsker større stillinger. Noen har jobbet i nesten 20 år i deltid og enda ikke fått tilbud etter søknad om 100 %. De «jager» vakter for å nå opp i 100 % stilling. Noe er blitt gjort av administrasjonen, men jeg er en utålmodig person og vil at vi skal komme i mål med heltid/deltid i Sunndal kommune.

Vi har et prosjekt.

«Sammen om en bedre kommune, der står det: »

«Sunndal kommune har en arbeidsgiverpolitikk som blant annet har som mål at virksomheten primært skal drives med heltidsansatte, og at de ansatte skal stimuleres til å arbeide fram til aldersgrensen for stillingen og gjerne lengre. Vi ønsker gjennom prosesser å påvirke ansatte og ledere sin kunnskap om konsekvenser av deltidsarbeid.

Vi har også startet kartlegging for å registrere deltidsansattes merarbeid utover sin faste stilling, jamfør Arbeidsmiljølovens bestemmelser.»

Jeg mener at vi politikere skal ha informasjon om vi skal kunne iverksette nye tiltak. Rådmann lovte at det vil komme en sak på dette snart.

Savner også tilbakemeldinger fra sykepleierforbundet og Fagforbundet, hvor er deres røst? Hvor driver dere kampen?

Sunndalsøra 16.2.17

Stig Rune Andreassen

Sunndal Fremskrittsparti