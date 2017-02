Nei til sentralisering av politiets utlendingsforvaltning

Den 23. november i fjor vedtok kommunestyret i Sunndal vår høringsuttalelse om Effektivisering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Møre og Romsdal politidistrikt, bedre kjent som Nærpolitireformen. Uttalelsen var enstemmig. Et av punktene i uttalelsen var at «Oppmøtepunkt i utlendingssaker i Sunndal bør opprettholdes».

Brikkene er nå i ferd med å falle på plass i organiseringen av det nye politidistriktet. For å understøtte Sunndals krav om et lokalt oppmøtepunkt for utlendinger, la jeg derfor følgende uttalelse til politimesteren fram for kommunestyret i møtet tirsdag den 14. februar:

«I forbindelse med nærpolitireformen og organiseringen av nye Møre og Romsdal politidistrikt, foreslås utlendingsforvaltningen organisert i en felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie. I følge Politidirektoratets dokument «Rammer og retningslinjer for etablering av nye politidistrikter», kan en slik enhet «i sin helhet plasseres utenom administrasjonsstedet. I tillegg kan den deles opp og plasseres ved ulike tjenestesteder – ved lensmannskontorer, politistasjoner eller andre funksjonelle enheter. Enkeltpersoner tilhørende en funksjonell enhet kan også plasseres ved en geografisk enhet eller en annen funksjonell enhet. Dette ivaretar målsettingen om å ta hele distriktet i bruk – både for å utnytte kompetansen der den er, og utnytte tilgjengelige politibygg». Videre sier dokumentet at «det er naturlig å se på mengden saker og reisetid ved stedsplassering». Noe motstridende sies det samtidig at «For å nå målet om god kvalitet og effektivitet skal politidistriktene organiseres med færrest mulig førstelinjer i utlendingsforvaltningen.»

Førstelinjer betyr i denne sammenhengen oppmøtesteder for utlendinger som må søke om opphold og arbeidstillatelse, eller bestilles dokumenter som reisebevis, oppholdskort og utlendingspass. Sentralisering av slike oppmøtesteder til noen få byer, eller enda verre, til én by, blir en dyr, tidkrevende og dårlig løsning både for næringslivet og utlendingene. Selv om politiet isolert sett kan spare noe på dette, er det en samfunnsøkonomisk dårlig løsning.

For kommuner med mange asylsøkere er få og sentraliserte oppmøtesteder for utlendinger en spesielt dårlig løsning. Asylsøkere er en ressurssvak innvandrergruppe som mottar et underhold på kr 176 pr dag. Dette skal dekke alle livsnødvendigheter. Det sier seg selv at lange reiser til en by kun for å levere og få behandlet papirer hos politiet blir svært kostbart for denne gruppa, og går på bekostning av andre og viktige livsnødvendigheter.

I møte mellom politimesteren og ordførere fra Nordmøre i Kristiansund den 10.11.2016, ble det forespeilet en ordning med ambulerende møtepunkter, der utlendingsforvaltningen kan ha faste dager for oppmøte og saksbehandling ved ulike lensmannskontorer i politidistriktet. Sunndal er i dag oppmøtested for utlendinger, så en ambulerende ordning vil ikke være fullgod for oss. Ambulerende oppmøtepunkter i politidistriktet med faste dager i Sunndal vil likevel være en minimumsordning som vil være til stor hjelp for asylsøkere og flyktninger i kommunen, samt for kommunens Innvandrertjeneste.

Den endelige organiseringen og lokaliseringen av Møre og Romsdal politidistrikts funksjonelle driftsenheter skal snart fastsettes. Sunndal kommune ber om at kommunene som er avhengige av en fungerende utlendingsforvaltning blir hørt, og at politidistriktets utlendingsforvaltning desentraliseres med flere oppmøtesteder, deriblant i Sunndal. Om vi ikke blir hørt på dette, ber vi i det minste om en ordning med ambulerende oppmøtepunkter og faste oppmøtedager i Sunndal.»

Kommunestyret sluttet seg til uttalelsen så nær som én representant fra Fremskrittspartiet. Under debatten fikk jeg kritikk for at forslaget ble lagt fram direkte i kommunestyret. Det overrasket meg, må jeg innrømme. For det første er uttalelsen en direkte oppfølging av et vedtak i kommunestyret, og jeg ønsket kommunestyrets støtte for å gi den større tyngde. For det andre er det langt i fra første gangen jeg har lagt fram forslag til uttalelser på denne måten. Sist men ikke minst er dette en viktig og meg bekjent tverrpolitisk omforent sak i Sunndal.

Uansett – uttalelsen ble vedtatt, og er sendt til politimesteren. Så får vi håpe og tro at vi blir hørt og når fram i saken.

Ståle Refstie