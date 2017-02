«Partiet har lyktes med å framstå som en klar røst mot sentraliseringsiveren»

Vi er godt i gang med valgåret 2017. Det kommer garantert til å bli tøff kamp om stortingsmandatene. I Møre og Romsdal er det spenning rundt flere mandat.

Venstres Pål Farstad er blant dem som lever farlig. Slik meningsmålingene ser ut nå er det trolig Senterpartiet som har størst mulighet til å overta utjevningsmandatet. Det betyr i tilfelle at Jenny Klinge får med seg vestnesordfører Geir Inge Lien til Stortinget.

Senterpartiet er skikkelig i siget for tida. Partiet har lyktes med å framstå som den klareste røsten mot den sentraliseringsiveren som dagens regjering står for. Stortinget skal behandle både kommunereformen og regionreformen før de tar sommerferie. Dette handler om den type samfunnsspørsmål som Senterpartiet er spesielt gode å manøvrere i.

I et intervju i onsdagens Driva er stortingsrepresentant Jenny Klinge fast i troen på at det blir regjeringsskifte med Sp som sentral aktør. Det gjenstår å se. Skulle det gå som Klinge ønsker, er hun med sin bakgrunn i justiskomiteen blant kandidatene til å bli landets nye justisminister – eller bli sjef i et annet departement.

Det er på tide med en statsråd fra Surnadal!

Meningsmålingene har vist varierende oppslutning for Arbeiderpartiet. Partiet holder seg fortsatt godt oppe på trettitallet, men det må moblilseres godt også her i fylket dersom Tove-Lise Torve skal få fast plass fra sin tredjeplass på lista. Trekløveret Else-May, Tove-Lise og Jenny fikk utrettet mye sist de var på Stortinget sammen.

Det var mye støy rundt nominasjonsprosessen i Fremskrittspartiet. Frank Sve var klar for førsteplassen. Han måtte gi tapt for statsrådene Sylvi Listhaug og Jon Georg Dale. Et sterkt lag, men jeg er lite i tvil om at det har vært tøffe tak før de involverte ble enige. For utenforstående kunne det se ut som om valgkomiteen ble stilt på sidelinja.

Høyre har Helge Orten på topp. Lederen for Mørebenken er et sikkert stikk for regjeringspartiet. Midsundingen har delvis vært i ufortjent hardt vær rundt engasjementet sitt for Møreaksen. Her har partiet et klart statsrådsemne. I KrF har de også sikret seg en solid kandidat. Steinar Reiten vil gjøre en god jobb dersom han lykkes med å få en plass blant de 169 på Stortinget. Nå ser jeg at også Nordmørslista vil prøve seg. SV og Miljøpartiet De grønne vil også på Stortinget.

Det er langt fram til valget og de politiske vindene kan skifte fort.

God helg!