Venstre: Musa som piper

Minipartiet Venstres markeringbehov holder på å bli svært slitsamt. Denne politiske musa går rundt og blåser seg opp og innbiller seg at den er en politisk elefant, og blåser i nesen som et stort gammelt lokomotiv. Formannindens herjinger under den siste budsjettdebatten med resten av regjeringens politiske grunnlag, holdt på å ta knekken på alle partilederne i denne leiren, unntatt henne selv. De andre så ut som rynkete gamle vinterepler etterpå, modne for søpla, mens hun var opplagt som et nyplukket duggfriskt et. Hun nyter kampen.

Nå har hun sett seg ut lokomotivet fra Sunnmøre – Frp, og innbiller seg at musa skal skvise ut elefanten. Sunnmøre har gjort Møre og Romsdal til det nest største industrifylket her i landet, og takket være deres Listhaug sin landbrukspolitikk, bygges det fjøs i alle daler omkring her hvor jeg bor – på Nordmøre. Det skjer i en tid da arvtakeren av Bondepartiet har vært i skyggenes dal. Selv da de lå og horet med Arbeiderpartiet, klarte de ikke å få bygget noen fjøs.

Venstre består av gamle romantikere fra landsgymnasene, folkehøgskulane, målrørsla og abonnementslista til Dag & Tid. Jeg holder selv Dag & Tid, for å hygge meg med min ungdom på landsgymnaset – sånn i stille stunder. Men, jeg vet at det er mimring over en tid som svinner inn i solnedgangen.

Venstre burde legge seg ned og leke dau hest. Venstre slipper til og med å leke dau hest, for de er en dau hest, ei gammel attglømme som stadig plager oss med politiske utspill som bare irriterer oss. Venstre er en stein i skoen på norsk politikk. Egentlig burde alle småpartiene hvor det politiske spillet er blitt viktigere enn sakene – legges ned. Prosessen kan begynne med Venstre, for: Venstre er verst!

Glærum, 20.februar – 2017

Dordi Skuggevik