I løpet av helga ble det skutt fire gauper på Nordmøre og i Romsdal. I Surnadal ble det skutt ei voksen hunngaupe på 16 kilo, mens det ble skutt to dyr i Nesset. Søndag ble ytterligere ei gaupe skutt i Eide.

Med helgas felling i Surnadal er det slutt for gaupejakta i yngleområdet som omfatter halve Sunndal (nord for Driva), Rindal, Surnadal, Halsa, Tingvoll og gamle Aure kommune. Gaupejakta i Nesset omfattes ikke av kvoteordningen. Der kan jakta fortsette ut måneden.

På landsbasis er det åpnet for at 82 dyr kan felles under kvotejakta som varer fram til 31. mars. Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 65 årlige familiegrupper i Norge. Disse er fordelt på sju forvaltningsregioner. For to år siden ble det registrert 60 familiegrupper på landsbasis, noe som tilsvarer litt over 350 dyr.

Overvåkingsresultatene fra Rovdata viser at gaupebestanden varierer fra år til år. Det er liten tvil om at bestanden har vært økende i store deler av Driva-distriktet de seinere åra. Det ser en blant annet på rådyrstammen. Den har vært sterkt i tilbakegang mange steder.

Jakt på gaupe skaper engasjement slik som ulvejakta gjør det. Det er alltid stor aktivitet i kommentarfeltene når vi skriver om gaupejakt. Slik også etter helgas fellinger. Det er viktig å understreke at det både ei lovlig og ønskelig jakt som foregår. Dette handler ikke om å utrydde gaupa fra den norske faunaen. Det handler om ei høgst nødvendig regulering av stammen.

Det er trist å se kommentarer der gaupejegerne blir omtalt som ville cowboyer. Det er både urettferdig og fullstendig feil. Gaupejakt er ei vanskelig jakt der det må seriøse og kloke hoder til for å lykkes.