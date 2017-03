Kule damer viser veg

Kunnskap om markedsføring og kommunikasjon er viktig å beherske om man skal nå fram med budskapet i dagens samfunn. Det er mange som betaler store penger for å få til det. Vi får til tider nok av det gjennom tv-ruta. Jeg begynner for eksempel å bli lei av One Call-sjefen som til det kjedsommelige forteller oss at de er like bra – bare billig. Det er mulig han og selskapet får valuta for pengene. Men av og til kan man lure på om det gir motsatt virkning dersom man kjører for hardt på med egenreklame.

Tidligere denne uka gjennomførte regjeringa en rekke styrte lekkasjer rundt Nasjonal transportplan. Nyheten om at det blir satt av 2,1 milliarder kroner til ny veg mellom Betna og Stormyra på E39 skapte jubelscener i Halsa. Beboerne langs den smale vegstrekninga – uten gulstripe – har lenge ventet på bedre veg. Nå er det håp om oppstart allerede i løpet av et års tid.

Mange fortjener en stor takk for at pengene nå kommer. Både lokale og nasjonale politikere skal ha sin del av æren. I tillegg en gjeng strikkende damer i Halsa og i Hemne. De realiserte en genial idé for å få oppmerksomhet rundt den dårlige vegstrekninga. Planene har vært klare, men pengene som må til har uteblitt.

Damene bestemte seg rett og slett for å strikke gulstriper og rulle de ut på vegen. Det hele tett fulgt av lokale og nasjonale medier.

Aksjonen vakte den oppsikten de hadde håpet på. Damene roses fra flere hold for å ha bidratt til at de 2,1 milliardene som går med til å bygge ny veg på strekninga nå synes sikret.

Aksjonen ble fulgt opp med en busstur langs den smale vegstrekninga. Stortingspolitikerne Helge Orten og Pål Farstad var blant passasjerne. De ble overbevist om at her haster det med å få ny veg på plass.

Gleden var stor blant de strikkende damene da milliardnyheten ble lekket tirsdag. Solvår Skogen Sæterbø er blant de driftige damene bak aksjonen. Da jeg ringte henne for å få en kommentar tirsdag kveld, ga hun klart uttrykk for glede over at pengene nå er sikret. Tidligere på dagen hadde både Helge Orten og Pål Farstad bekreftet det.

Det er artig med solskinnshistorier som dette. Det er helt sikkert mange som savner mye i Nasjonal transportplan, men det kan være lurt å ta seg tid til å dyrke og feire sine seire. Det har så absolutt en gjeng kule damer i Halsa en god grunn til å gjøre.

God helg!