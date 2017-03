Hvor mange «Blåfjell» trenger vi egentlig?

Ser at debatten omkring navnet på fjellet Saksa (902 moh.), som ligger på grensa mellom Halsa og Surnadal kommune har kommet opp igjen.

Her blir det argumentert og henvist i det vide og brede om at fjellet må skifte navn. Saken var sist oppe så sent som i 2013, da ble forslaget om navneendring avvist av Statens kartverk.

Har vi ikke nok «Blåfjell» å ta av? Jeg kjenner til 2 til i Halsa kommune, og 2 til i Surnadal kommune. Mulig det finnes enda flere. Det finnes sikkert flere hundre i landet. For å ta de 2 som er i Halsa, så ligger det ett i Betna, som er ca. 5-6 km unna Saksa i luftlinje. Det andre ligger i Valsøyfjord. Begge navngitt som «Blåfjellet» på kartet.

Jeg syns derfor det blir helt feil å døpe om Saksa. Det blir forvirrende! Tenk på for eksempel om to personer snakkes en lørdag formiddag på butikken, der den ene sier at han skal på «Blåfjellet» senere på dagen. Personen går på fjellet, han har ikke med seg telefon. Han er uheldig og skader seg. Kommer ikke hjem til avtalt tid. Det skal settes i gang leteaksjon, hvor det kommer frem at vedkommende skulle på «Blåfjellet». Hvor hadde da letemannskap gått? Til hvilket «Blåfjell»? Dette kunne fått en fatal utgang!

Søker en i leksikon på «Blåfjell», kommer det frem at dette er et navn som ofte brukes på fjell som ser blått ut; kanskje i ett spesielt lys. Altså kan en oppfatte det som om «Blåfjellet» er mer ett begrep enn et navn.

Jeg syns definitivt at fjellet fortjener et suverent navn, ett som det ikke finnes i massevis av fra før. Hvilken form Saksa skal stå i kan sikkert diskuteres, på folkemunne er både Saksa og Saksin brukt. I tillegg til «Vullumsfjellet og «Blåfjellet».

Saksa, med «Blåfjellet» som undertittel er riktig mener jeg.