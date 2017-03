Til herrene som ennå ikke har skjønt det

Når jeg leser Aura Avis fredag 3. mars, får jeg lyst til å komme med en lang, historisk tekst om hvorfor den internasjonale kvinnedagen markeres 8. mars hvert år. Denne dagen er viktig, ikke bare for kvinner, men for mange grupper i samfunnet. Nå tror jeg likevel at herrene Ansnes og Lie er godt kjent med denne historien, og derfor blir både redaktørens kommentar og formuleringer i Lies artikkel uforståelig og provoserende.

Redaktør Ansnes ser ut til å mene at han kan spå innholdet på årets markering i Sunndal ved å se på plakaten, og legger til at plakaten gir «sterke assosiasjoner til 70-tallet». Når redaktør Ansnes får slike assosiasjoner bør han vel forklare noe om hvorfor han får slike tanker. For min del er det eneste som kan minne om 70-tallet, er at 3 av personene som er avbildet levde da. Redaktør Ansnes burde også vite at man ikke skal «judge a book by its cover», men å slenge ut slike synsinger er vi jo for så vidt godt vant med. Vi som tilhører den politiske venstresiden, eller vi som er kvinner for den saks skyld – eller vi som er begge deler. Hersketeknikker er vi dessverre ikke ukjente med, og metoden er en god motivasjon for å fortsette å markere dagen. Jeg kan ikke huske å ha sett Ansnes på noen av markeringene vi har hatt i Sunndal de siste årene, men jeg vil oppfordre redaktøren til å ta seg en tur i år, slik at han selv kan se og høre hva som faktisk foregår. Da kan redaktør Ansnes trekke en slutning i etterkant om markeringen avspeiler det samfunnet vi har, i stedet for å gjøre det i forkant basert på plakaten vår. Velkommen skal du være!

Jeg vil minne redaktør Ansnes på at dette er en internasjonal kvinnedag. Selv om vi i Norge har kommet relativt langt når det gjelder kvinneandelen i politikk og næringsliv, så har vi et ansvar for våre søstre i alle verdens land. Jeg håper redaktøren er enig med oss i at denne kampen må få fokus fra oss her i Norge også. Noe annet ville være langt unna de verdier som nettopp kvinnekampen har gitt oss. Jeg vil ellers oppfordre redaktøren til å gå inn på nrk.no og se hva EU-politiker Janusz Korwin-Mikke mener om kvinner i politikk og næringsliv. Med slike meninger blant folk så hjelper det lite med gode tall på kvinneandelen i politikk og næringsliv. Likestilling er nemlig mye mer.

Redaktør Ansnes er i innlegget sitt også redd for at «mange ressurssterke og engasjerte kvinner blir stående på sidelinjen under markeringen …», og at dette «bidrar til å svekke betydningen av 8. mars». Her får han støtte av sin egen journalist Yngve Lie, som ser ut til å mene at markeringen her i Sunndal kjennetegnes av «en politisk slagside og en snever krets av rettroende.» Igjen prøver herrene å minimere betydningen av kvinnedagen, og med en overdrivelse som er på grensen til løgn. Vet journalist Lie hvor mange som hører hjemme i SV og Ap i Sunndal? Du kan kalle oss hva du vil, men snever er vi ikke med ca. 60% av stemmene.

Ingenting ville glede oss mer enn om flere grupperinger ville hjelpe og delta med markeringen. Jeg har spurt og snakket med kvinner fra politiske partier som ligger langt unna venstresiden om å delta. Utfordringen er bare at de ikke ser på likestilling som en sak lenger. De ser ut til å ha samme mening som redaktør Ansnes, at dette er en sak «vi» er ferdige med – derfor takker de nei. Døren vår er imidlertid alltid åpen, og skulle det være noen som vil være med neste år, er det bare å ta kontakt.

Likestilling har kommet et godt stykke her hjemme i Norge. Men at vi er kommet i mål, og at 8. mars derfor har utspilt sin politiske rolle, er en drøy påstand. I tillegg har vi også et ansvar for at alle kvinner i hele verden skal få leve et liv uten å bli diskriminert på grunn av sitt kjønn. Det er beklagelig å lese at disse tankene skal komme fra personer innenfor «den fjerde statsmakt» i et opplyst land som Norge. Det er jo ikke lenge siden saken om råderett over egen kropp ble diskutert atter engang her til lands, selv om dette var en kamp vi trodde vi var ferdig med – nettopp på 70-tallet.

Hege Torsmyr

Nestleder i Sunndal SV