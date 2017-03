Gratulerer med dagen, ALLE kvinner!

Feminisme kjenner ingen partitilhørighet, skriver Trine Skei Grande i dag.

Over hele verden markeres kvinnedagen uavhengig av partitilhørighet. Hvorfor det i Sunndal har utviklet seg til å bli en dag for kvinner i Ap og SV er for meg ukjent. Man trenger jo ikke å dra lenger enn til Tingvoll før de klarer å arrangere en bred og samlende markering av kvinnedagen. Historisk kan man jo også nevne at Norsk kvinnesaksforening ble stiftet av to Venstremedlemmer i 1884, en av disse Gina Krogh. Venstre har jobbet mye med likestilling gjennom historien, og det er også noe Venstre vil fortsette med.

Leserinnleggene angående 8. mars - markeringen i Sunndal får meg til lå stille noen spørsmål: Mener dere at jeg ikke er opptatt av likestilling fordi jeg representerer Venstre? Tror man ikke at kvinner i Norge på generell basis ønsker likestilling? Er det ikke ønskelig med en bred markering som samler kvinner uavhengig av partipolitisk tilhørighet? Vil ikke det faktisk gi mer tyngde?

Markeringen i Sunndal bærer preg av å kun representere noen grupperinger av kvinner, og jeg må si at jeg nok ikke føler for å delta på markeringen i Sunndal. Ikke kjenner jeg meg velkommen heller. Istedenfor å være en åpen og inkluderende markering, bærer det preg av å være et lukket selskap. Et selskap der jeg med mine liberale meninger ikke er ønsket. Diskusjon om hva som er viktige kvinnesaker i dag ønskes ikke, man vil fronte det partiene mener.

Det påståes av Hege Torsmyr at hun har prøvd å få med kvinner fra andre parti. Da synes jeg det er merkelig at ikke Tone Hustad, Lill-Elin Vangen, Ingunn Karijord eller jeg har hørt noe fra deg. Partiene våre har heller ikke fått noen henvendelse. Ikke vet jeg hvem du har snakket med, men et helhjertet forsøk på å få med kvinner fra andre parti kan det ikke være snakk om.

I flere år har jeg i etterkant av kvinnedagen havnet i samtale med andre kvinner som heller ikke føler seg velkommen på markeringen som arrangeres i Sunndal. Spørsmål som stilles da er, kan vi ikke lage vår egen markering? Jo, vi kunne gjort det, for det er ingen som hindrer oss i å møtes og snakke kvinnesak. Men, her er det et stort men, kvinnedagen bør være samlende for alle kvinner. Hadde vi hatt vår egen markering, ville den nok virket splittende. Derfor er det trist at leder og nestleder i 8. mars komiteen legger opp til denne tanken om at det er oss (Ap og SV) og dem. Jeg synes det er trist at vi ikke klarer å arrangere en markering som favner alle.

Blant annet fordi jeg er opptatt av likestilling og er feminist, er jeg medlem i Venstre. Selv om jeg ikke deltar på noen markering i dag, er dette noe jeg jobber for hver dag gjennom det å være politiker og gjennom valgene jeg tar i det daglige.

Jeg ønsker alle kvinner ei fin feiring av kvinnedagen. La dagen være en påminnelse om at vi har kommet langt, men at vi har ikke kommet i mål enda.

Maja Solli

Sunndal Venstre