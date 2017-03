Kommunereformen i Halsa, spørsmål til ettertanke.

Svært mange av innbyggerne i Halsa, over halvparten, går i disse dager rundt og undrer seg over det som skjer i kommunereformsaken.

Så stor er undringen, at jeg tillater meg, på vegne av disse, å stille ordføreren noen grunngitte spørsmål, siden han er øverste politiske leder i kommunen, og fronter den avgjørelsen som et knapt flertall i kommunestyret har vedtatt.

Dette er en offentlig sak, som angår alle innbyggerne i Halsa, så alt i denne saken må tåle offentlighetens lys. Derfor stilles spørsmålene via pressen, og svarene ønskes også gitt på samme måte. Spørsmålene er relativt enkle og konkrete, noe jeg håper svarene også blir.

Spm. 1: Hvorfor mener ordføreren at det haster slik med å avvikle Halsa som egen kommune, at han ivrer for dette uten på forhånd å kjenne konsekvensene ? (Ps; forhandlingene om innholdet i avtalen har ikke startet ennå).

Spm. 2 : Kjenner ordføreren til innholdet i avtalen før forhandlingene starter ? Vet ordføreren hvor mange kommunalt ansatte som etter hvert mister jobben ?

Vet ordføreren hvilke kommunale tjenester som fortsatt blir lokalisert til Halsa?

Tror ordføreren at kommunehuset i Halsa fortsatt blir bemannet med dyktige og lojale medarbeidere med lokal tilhørighet som står på for å løse små og store oppgaver ?

Vet ordføreren hva den nye kommunen skal hete ?

Dette, og mye mer, er det innbyggerne i Halsa kommune gjerne skulle ha svar på, før vedtak om sammenslåing ble truffet.

Spm. 3 : Når ble det vanlig praksis at vedtak i kommunestyret blir gjort uten forutgående grundig saksutredning, slik at representantene vet konkret hva vedtaket resulterer i ? (En intensjonsavtale er knapt nok verdt papiret den er skrevet på, da det er stor forskjell på å ha intensjoner, og det å ha bindende avtaler)

Spm. 4 : Hvem er det i tilfelle som har gitt kommunen anledning til å fravike vanlig praksis og kommunens egne retningslinjer for forsvarlig saksutredning før vedtak treffes ?

Spm. 5 : Kan ordføreren nevne en viktig sak der bindende vedtak har blitt gjort kun på antakelser og i stor grad følelser ?

Spm. 6 : Ved folkeavstemmingen 26. sept. fikk alternativet "Halsa alene" 48,7 % av stemmene, mens "Halsa, Hemne og deler av Snillfjord" fikk 45%. Et matematisk resultat kan ikke tolkes, matematikk er en eksaktviten, derfor viser resultatet at nøyaktig 3,7 % fler av de som avga stemme ville beholde Halsa som egen kommune enn de som ville slå seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Dette lar seg ikke bortforklare, det er et uomtvistelig faktum !

Etter den første folkeavstemmingen, 25. april, uttalte ordføreren at han støttet seg til resultatet som gav Halsa, Aure, Hemne og (hele) Snillfjord flertall. (Alternativet det ble stemt over viste seg å ikke være reelt, da Aure og ca. 2/3 av Snillfjord sa nei til denne konstellasjonen)

Er ordføreren bekvem med å prøve å få gjennomført en så viktig, og ikke-reversibel sak, når over halvparten av innbyggerne er imot ? ( Et eksakt tall kan ordføreren få ved å tillyse en folkeavstemming der kun de to aktuelle alternativene er med).

Spm. 7 : Hvordan forsvarer ordføreren at han neglisjerer den siste avstemmingen, som hadde et mye mer presist svar-alternativ, mens han støtter seg på den første ?

Er en folkeavstemming rådgivende kun når resultatet stemmer med det ordføreren på forhånd har bestemt seg for ?

Spm. 8 : Som kjent er det stor motstand mot kommunereformen blant den vanlige borger og i de politiske organer i Norge, ikke minst i ordførerens eget parti.

En undersøkelse gjort av Kommunal rapport i januar d.å viser at bare ca 20 % av lokale politikere i landet er for reformen, og hele 98 % av senterpartipolitikerne er i mot !

Hva er det som er så spesielt for Halsa sin del, siden ordføreren er til de grader i utakt med sitt eget parti, (og de fleste av oss i Halsa som har brukt stemmen vår i den tro at den sikret en stødig framtid for vår egen kommune) ?

Spm. 9 : Til slutt vil jeg bare spørre om det ikke hadde vært en god idè avvente vedtak om sammenslåing til alle konsekvenser er belyst, og utredet av en uhildet aktør, slik at et vedtak kan fattes når alle spørsmål er dokumentert og besvart. Et par års tid ville gitt oss rom til å få svar på det meste, og da ville alle i Halsa være fornøyd. De som ønsker å beholde kommunen vår ville bli beroliget med at et eventuelt vedtak om sammenslåing var tatt på et nøye utredet grunnlag, og de som gjerne vil til Hemne ville også få svar på om dette er det riktige. (For ingen vil vel med hånda på hjertet si at de ønsker seg dit dersom det ikke er til det beste for innbyggerne.. )?

Vi har god tid, Halsa står ikke i fare for å bli tvangssammenslått med noen, ikke har vi trusler om økonomisk straff hengende over oss, og fra høsten av kan det meget godt tenkes at det kommer nye koster i Storting og Regjering som ikke har det så travelt med å sentralisere landet.

Halsa kommune har bestått i nesten 200 år, (Halsa ble eget formannskapsdistrikt i 1838), og vi klarer oss godt noen år til før vi eventuelt tar beslutningen om å avvikle.

Den eneste det haster for, er kommunalminister Sanner, som gjerne ser at flest mulig følger hans rasjonaliseringsidè før han sannsynligvis går av.

Men ordfører, er det viktigere å oppfylle Sanners og den sittende regjerings reformdrøm enn å ta vare på kommunen vår inntil vi har et sikkert grunnlag å vurdere fremtiden på ?

Med vennlig hilsen, på vegne av svært mange av Halsa kommune sine innbyggere,

Vidar Henden

6687 Valsøyfjord