NY parkeringsplass i sentrum

Sunndal kommunestyremøte hadde et vedtak fra 2013 på at reguleringsplanen og innkjøring fra Romsdalsvegen til Drivavegen skal etter plana være som tidligere. Dvs en farlig innkjøring fra nye Driva bru. Dette ville jeg ikke være med på.

I kommunestyret den 3.9.2014 (IN 5/14) hadde jeg en interpellasjon om å få med meg kommunestyret på å etablere flere parkeringsplasser i sentrum og stenge innkjøring fra Driva bru/Romsdalsvegen.

For å få dette til la jeg frem forslag på at Drivavegen stenges fra Romsdalsvegen til Mongstuvegen, og frigjorte arealer gjøres om til gang- og sykkelveg samt nye parkeringsplasser.

Tiltaket vil være gunstig for trafikksikkerheten. En avkjøring rett etter brupassering er ikke heldig.

Det er mange med bil som skal på Sunndal legesenter, Sunndal medisinske, Sunndal rådhus, den nye ambulansestasjonen eller på Sunndal Energi som har opplevd at det ikke er nok parkeringsplasser.

Varaordfører Janne Merete Rimstad Seljebø var den som 3.9.2014 svarte på mitt forslag.

«Dette er et interessant forslag, både for trafikksikring og for å bedre parkeringsmulighetene i området. Jeg foreslår derfor at innspillet oversendes administrasjonen for videre oppfølging i forbindelse med rulleringen av kommunedelplanen for Sunndalsøra.»

Statens vegvesen sier også i en uttale den 11.3.2016 at de er positive til endringen og mener at dette vil bedre trafikksikkerheten.

I kommunestyremøte i februar 2017 etterlyste jeg tiltaket, fikk til svar fra ordfører og rådmann at det ikke var satt av penger til dette.

«- vi får spørre den statlige etaten Statens vegvesen om de kan gjøre dette var mitt litt ironiske svar tilbake».

I disse dager er Statens vegvesen i full gang med å ferdigstille den nye parkeringsplassen.

Dette viser at det NYTTER å fremme gode forslag.

Sunndalsøra 24.3.2017

Stig Rune Andreassen

Kommunestyremedlem FrP