Giftdeponiet på Raudsand

Storvik pakker i glanspapir planene om gigantisk deponi for farlig avfall når han presenterer dem. Han snakker lite om hva som konkret skal skje og lite om risiko. Stortingspolitikerne fra Mørebenken ser ut til å velge og beholde glanspapiret på og overlate lokalisering til fagmyndighetene. Vi er stadig flere lokalt som krever å få fakta om innholdet i pakken. Når lokalavisene gjør seg til «mikrofonstativ» for Storvik og hans økonomiske interesser, er det grunn til å etterlyse pressens samfunnsansvar. Hvorfor stilles det ikke ett eneste kritisk spørsmål? Hvorfor spør ikke aviser med nedslagsfelt rundt Sunndalsfjorden hva Nordmøre har igjen for å få giftdeponiet til Raudsand? Eller om hvem som skal kontrollere hva som ankommer i båtlastene og hvor det kommer fra?

Fra utbyggerens planprogram kan vi lese at det skal fylles ut masser ved sjøkanten på Raudsand til et område på 45 dekar, altså tilsvarende over seks fotballbaner. På dette området skal det farlige avfallet som kommer til kai sluttbehandles før det plasseres i fjellhaller. Prosessen gir overskudd av vatn som trolig vil føres til dyputslipp i fjorden. I følge Miljødirektoratets rapport «Utvalgte lokaliteters egnethet for mottak, behandling og deponering av uorganisk avfall», er det ikke kjent hvilke forbindelser og mengder av ulike stoffer prosessvatnet i et framtidig deponi vil inneholde. Rapporten tar derfor utgangspunkt i at utslippstillatelsen til dagens giftdeponi ved Langøya er mulige forbindelser som vil slippes ut i Sunndalsfjorden. NOAH, som driver dagens anlegg ved Langøya har utslippstillatelse for nitrogen, PAH (polysykliske aromatiske hydrokarboner), perfluorerte forbindelser som PFOS, PFOA, 6:2 FTS (fluortelomersulfonat), arsen, krom, nikkel, kadmium, bly og kvikksølv.

Med andre ord vil det fra prosessvatnet trolig komme et jevnlig utslipp til fjorden av flere farlige miljøgifter. Bunnsedimentene utenfor Raudsand er allerede i dag sterkt forurenset på grunn av tidligere aktiviteter. Den nevnte rapporten konkluderer med at det er sannsynlig at et framtidig utslipp vil bidra til å opprettholde den kjemiske tilstanden «ikke god». Vil vi da bruke fjorden til matproduksjon? Sunndalsfjorden er en terskelfjord, noe som begrenser utskiftinga av vatn. En ytterligere tilførsel med tungmetaller og andre farlige stoffer er uakseptabelt. Dette vil påvirke livet i fjorden negativt.

Det hevdes at fjellet der hallene skal sprenges ut er godt egnet til giftlager, men fra rapportene som vurderer geologien i ulike lokaliteter er ikke Raudsand et førstevalg. Nå kan vi likevel frykte at en lokalisering her blir presset gjennom politisk.

De langsiktige effektene bør bekymre oss. Hellemalingene ved Honnhammaren forteller oss at fisk i fjorden har gitt livsgrunnlag her i alle fall i 4- 5000 år. Vil generasjonene etter oss kunne høste av naturen her? Hvordan vil de ulike mulighetene for giftlekkasje, enten det er fra båtuhell, lossing, prosessvatn eller fra fjellhallene påvirke livet i fjorden over tid?

På hjemmesida til Tingvoll kommune er det lagt lenker til aktuelle rapporter og annen informasjon om giftdeponiet. Her kan både journalister og andre interesserte finne mer bakgrunnsinformasjon om saken.

For MDG Tingvoll, Liv Solemdal