– Nessethallen blir like viktig for Nesset som kulturhuset er blitt det for Surnadal

Ingen kan påstå at lag og foreninger i Nesset har kommet lett til den arenaen som nå venter på å bli tatt i bruk. I minst 40 år har lag og foreninger ventet på en hall som kan holde ulike aktiviteter i gang gjennom hele året.

Hallen har vært nære realisering flere ganger tidligere. Men så er det dette med å prioritere da. Det er alltids andre prosjekt som politikerne kan bruke penger på. Det er ikke lett – og kanskje heller ikke riktig å stå på barrikadene for en flerbrukshall når pengene helt klart trengs til å opprettholde sjukeheimsplasser, til skoler eller til barnehager.

Nå står hallen der. Det er både bra og nødvendig. Skikkelig flott er den blitt.

Skepsisen var betydelig også da politikerne i Surnadal for en god del år tilbake diskuterte om de skulle bruke penger på et nytt kulturhus. I dag er det neppe mange som angrer på det. Kulturhuset har gitt kulturlivet i kommunen et flott sted å vise seg fram på. Ja, det må være riktig å si at huset har bidratt til det blomstrende kulturlivet man i dag ser i kommunen. Jeg tror Nessethallen kommer til å bli like viktig for aktiviteter i Nesset som det kulturhuset i Surnadal er blitt det for brukerne der. Jeg kan gjerne også ta med kulturhuset i Sunndal. Det har vært – og er en storstue som er svært viktig for kommunens blomstrende kulturliv. Som toppes hver sommer med musikkspillet om Lady Arbuthnott.

Den nye Nessethallen bør bli en arena for langt flere enn dem som liker å spille fotball. Det er å håpe at mulighetene som nå åpner seg kan føre til at både håndballen, volleyballen og andre hallidretter kan blomstre igjen.

Hallen kommer også til å bli brukt til kulturarrangement, men kommunesenteret har også ungdomshuset Bergtun som drives på frivillig basis av ildsjeler i Eidsvåg ungdomslag. Så godt som uten kommunale tilskudd. Jeg tror det er veldig viktig for bygda og omliggende bygder at Bergtun opprettholder den viktige posisjonen ungdomshuset har hatt i over hundre år. De årlige skuespillene og revyene må fortsatt arrangeres på Bergtun. Det er der de hører heime.

Det er mange som fortjener en takk for at også Nesset omsider har fått sin egen flerbrukshall. Det var på tide. Det blir neppe enklere å få gjennomført slike satsinger ute på bygda i den nye storkommunen som etter alt å dømme er på lufta fra 2020.

Det er mange som har ivret for å få hallen realisert. Utallige møter med forslag til skisser og tomtevalg ligger til grunn. Resultatet er det all grunn til å være fornøyd med.

Gratulerer med dagen og god helg!

Sigmund Tjelle