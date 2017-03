Ola Rognskog; hvor ble det av svarene ?

I mitt forrige innlegg, publisert på tk.no og driva.no den 17.03, og i de respektive avisenes papirutgave den 22.03., ber jeg, på vegne av en stor del av Halsa kommunes befolkning, om korte og konkrete svar på 8 konkrete spørsmål.

I ditt tilsvar får vi en lang utredning på godt over 1000 ord, der du i all hovedsak unnlater å svare på spørsmålene. I stedet prøver du å dra undertegnedes troverdighet i tvil, ved å spørre om mitt tidligere engasjement i saken, min historiekunnskap ang. Halsa kommunes historie, min retorikk, og min vurdering/ undervurdering av kommunestyret i Halsa, pluss at du prøver å latterliggjøre de synspunktene jeg fremsetter. Det får du nå bare gjøre. Men hva "Vidar Henden i fullt alvor" mener om det å ta en så viktig avgjørelse uten på forhånd å ha konsekvensene klar, og med et mindretall av befolkningen i ryggen, er forsåvidt fullstendig uinteressant. Det som kanskje burde interessere ordføreren, er hva flertallet av Halsa kommunes innbyggere "i fullt alvor" mener om din iver etter å innlemme Halsa kommune i Hemne og Trøndelag.

Du fikk et signal om det ved den siste folkeavstemmingen den 26.sept d.å., der 3,7 % fler av de som stemte, heller ville beholde Halsa som egen kommune enn å bli slått sammen med Hemne og deler av Snillfjord. Men det ignorerer du (og et knapt flertall i kommunestyret), og prøver å bortforklare et matematisk resultat, det i seg selv er ganske oppsiktsvekkende. Avstemmingsresultatet kunne vært ennå tydeligere dersom bare de to aktuelle alternativene var med, (og altså ikke "Halsa/ Surnadal") Hvis du og resten av kommunestyret faktisk ønsker å vite hva innbyggerne i Halsa "i fullt alvor" mener, er det kanskje på sin plass med en folkeavstemming med reelle svaralternativ?

Men det er kanskje ikke ønskelig å få eksakt svar, da resultatet vil kunne overraske.., så det kan vi vel anta at ikke skjer.

Så spørsmålene jeg stilte får stå åpne, de er ihvertfall stilt, og innbyggerne i Halsa får fortsette å undre seg over mangt og mye i denne saken.

Med hilsen, på vegne av et ikke eksakt definert antall av Halsa kommunes innbyggere, men anslagsvis godt over halvparten,

Vidar Henden