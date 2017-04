Navnebruk e Bøverdala

For noen år siden gikk jeg til Grønkjølen og austafor Grytbakksetra ved elva, fikk jeg til min overraskelse se et skilt der det sto "Storbekken". Dette er jo bare tull! Storbekken kommer fra Storbekkdalen og går, ovanfor Grytbakksetra, sammen med Stor-Bøvra, som kommer fra Kneppelvatnet. Så elva ved Grytbakksetra er altså Stor-Bøvra. Antar det no er for seint å henge den fyren som introduserte navnet: Øvre-Bævra!

Litj-Bøvra kommer nedover Litj-Bøverdalen, går gjennom Austre- og Ytre-Bøvervatnet og går sammen med Stor-Bøvra nedenfor Bøverstoen. Er litt usikker på om det er noe argument at eldre generasjoner brukte Bæverdalen som skriftform. De brukte jo mig og dig og vejr også. Forøvrig har jeg sett brev der folk fra samme generasjon skriver, ja, Bøverdalen.

Stor var min forskrekkelse da jeg oppdaga at mine jamnaldringer i Bøverdalen plutselig sa Bæverfjord og ikke Bø`ffjorn. Fikk til forklaring at for mange var det et problem å skille på Bø`ffjorn og Bøfjorn. Men alle fra Gamle-Åsskard veit da forskjellen, så det er ikke vårt problem. No sitter jeg med over hundreår gamle brev som er stempla Bøverfjord. Kanskje litt dramatisk å forandre stedsnavnet slik. Om vi skriver Bæverfjord så skulle det vel gå bra å uttale det Bø`ffjorn?

Forresten, hvorfor ikke Bøverdalsøra, det er jo det det er! I min barndom skulle vi neppå Øran eller var neppå Ørå.

No er det ikke så enkelt å finne ut hva stedet ved "Bøverosen" blei kalt i gamle dager. For Bæverfjord var jo, som navnet sier, opprinnelig selve fjorden. Hør bare hva Gerhard Schøning skriver i 1773: " Ved Surendalsnes skiær en Fiord sig ind mot Øst, kaldet Bæverfiord, fordum Bifrafiord, ved hvis sydlige Odde en Øe ligger, Varg-øy kaldet, hvor den egentlige Surendalsfjord begynner".

Og først innpå dette med navn. Mine besteforeldres generasjon sa aldri Nordmarka, men Marka. Spurte en gang bestemor hva det kom av at surndalinger sa Nordmarka. Ho mente det var en etteraping av Nordmarka i Oslo. Og antakelig hadde ho rett. For så vidt jeg veit, det finnes vel ikke noen Sørmark i Surnadal? Og har folk slutta med å si Markavegen og sier Nordmarksvegen?

Jon Holten

Utflytta bøverdaling