Uredd Talgø-satsing

Nye investeringer og 50 nye arbeidsplasser i Surnadal fram mot 2020. Dette var den ubeskjedne målsettingen som Talgø-sjef Terje Talgø presenterte i forrige uke. Satsingen innebærer at det skal investeres 120 millioner kroner i nye lokaler og maskiner. Talgø MøreTre er klar for å kaste seg inn i kampen med produsenter i baltiske land om elementproduksjon til hus og leiligheter. Det skal bygges ny Royal-fabrikk, og det skal tas miljøgrep der ressursene skal utnyttes bedre enn før.

Talgø-konsernet er 118 år i år. I løpet av alle disse årene har det vært noen opp- og nedturer. Talgø har alltid klart å manøvrere seg også gjennom de tøffe tidene. Takket være en sterk vilje og evne til omstilling i hele organisasjonen med Talgø-familien i førersetet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre besøkte mandag Sunndalsøra og aluminiumsverket. Der fastslo han at det ikke hjelper å ha gode rammebetingelser uten å ha tilgang på flinke folk. Slik er det også med Talgø og alle andre bedrifter som må omstille seg for å ha et videre liv.

Terje Talgø viste under fredagens pressekonferanse til at bedriften alltid har tatt samfunnsansvar gjennom å sikre eksisterende og utvikle nye arbeidsplasser.

– Det er viktig at det tas ansvar for å skape nye arbeidsplasser på landsbygda, og at det skapes livskraftige regioner på tvers av kommunegrensene. Den største ressursen Talgø har i dag, er våre ansatte, sa Talgø.

Han leder et konsern som framstår som en av de viktigste industrimotorene på Nordmøre. Framtidsplanene bærer bud om fortsatt mange spennende år i et krevende marked.

Mange skogeiere er uenige i at saga på MøreTre ble lagt ned, men man må både ha god tilgang på råstoff og kunne videreutvikle og satse på sagbruket. Utviklingen har ikke ligget til rette for det. Investeringene ble for store. Bedriften velger å satse på andre ting. Kanskje kan «Nettverket Innovasjonstre», med Magne Løfaldli i spissen, lykkes i sonderingene som er i gang for å få på plass et topp moderne behandlingsanlegg for gran i Surnadal.