Når tunnel/bru Ålvundfossen – Svinvika blir en realitet, så vil trafikken Mørebyene – Trondheim/E6 komme til å gå over der, for da vil følgende høgdepassasjer bli eliminert: Hemnkjølen, Nordmarka, Gråurda og Romsdalsstigningene. Men da må den elendige veien gjennom Rindalen utbedres, selvfølgelig.

Politikerne gjorde en generaltabbe da de la E39 gjennom Valsøyfjorden og over Hemnkjølen. En generaltabbe! Men enda kan politikerne rette opp tabben sin – for det er ingen skam å snu, selv om formann for samferdselsutvalget i Møre og Romsdal ikke klarer å komme opp av sporet sitt og snu. Noen bør skaffe henne et kart, slik at også hun innser at E39 må flyttes til Surnadal/Rindal.

Egentlig burde Halsaferga og Kvanne-Røkkum-ferga få fellesløsningen bru Aksneset – Surnadalsneset med tunnel under Nordmarka - som del av en overflyttet E39. Det ville man spare mye penger på, og de pengene kunne brukes til tunnel under Talgsjøen, slik at nordre Nordmøre med Tjeldbergodden kunne bli tettere knyttet til oljeindustrisenteret Kristiansund og til Ormen Lange på Aukra. Pendling i dette oljeindustriområdet ville bli svært lettet av Talgsjø-tunnelen. Også laksetransporten fra Hitra/Frøya til flyplassen i Kristiansund ville få en ny og tjenlig vei.

Men nå vil jo ordførerne på nordre Nordmøre gi vekk hele herligheten til Trøndelag. Haulaust! Haulaust! Haulaust! Går de over til Trøndelag vil alle kommunikasjonsforbedringer i området bli lagt på is langt inn i fremtiden, og det vil ta flere 10-år før Trøndelag fylke vil ta opp tråden igjen. Ordførerne driver et høyt spill med nordre Nordmøre på bekostning av alle oss innbyggere i området. Vinner de frem, vil historien dømme dem hardt.

Møre og Romsdal fylke bør snarest komme disse haulause ordførerne i forkjøpet og invitere Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord og Agdenes til å gå over til Møre og Romsdal, og bli en del av oljeindustri- og havbruksområdet i denne delen av kyst-Norge. Disse kommunene hørte til Nordmøre på 1500-tallet. De bør komme hjem igjen, og tunnel under Talgsjøen vil være nøkkelen til suksessen. Ytre Fosen hørte også til Nordmøre på 1500-tallet, men noe kyst kan nå Trøndelag få beholde.

Jeg vil innstendig oppfordre fylkesordfører Jon Aasen i Møre og Romsdal til å ta fatt på denne snuoperasjonen uten å vente en dag! Chop-Chop!

Glærum, 5.april – 2017

Dordi Skuggevik