Nok sjukeheimsplassar må vi ha!

Eg har nyleg lese Pasient- og brukarombodet i Møre og Romsdal si årsmelding for 2016. Det var interessant lesnad.

I forordet til årsmeldinga går det fram at ombodet har opplevd at ferdigbehandla pasienter har ligge på sjukehus i vekesvis i påvente av plass i kommunen. Slik skal vi ikkje ha det i dagens velferdsnorge! Ombodet har vidare bistått pårørande som har kjempa for sjukeheimsplass for sine gamle og svake. Nokon fekk vedtak om sjukeheimsplass, men måtte vente på at det blei ledig plass. Andre opplever langvarig kamp om å få tilstrekkelege tenester i kommunen. Slik skal det heller ikkje vere! Av årsmeldinga går det elles fram at klageprosessar ofte tek månader, i einskilde tilfelle over eit år, og i mellomtida opplever brukarane eit ikkje tilstrekkeleg tilbod. På vegne av brukarane er det ofte dei pårørande som kjempar desse «kampane» mot systemet.

Tilgangen på sjukeheimsplassar rundt om i kommunane er sterkt varierende verkar det som. I avisa Tidens Krav av 30. mars i år (s.2) kan ein lese at Kristiansund kommune har kjøpt institusjonsplassar i Aure og Halsa og planlegg for ytterlegare ekstraordinære tiltak. Dette fortel at det for tida er mangel på institusjonsplassar i Kristiansund, medan Aure og Halsa har ledige plassar som blir leigde ut. Det er grunn til å tru at denne situasjonen vil kunne endre seg over tid.

Gjennomgåande blir det utført eit framifrå arbeid av dei som arbeider innan kommunane sine helse- og omsorgstenester. La det vere klart!

Likevel må ikkje iveren etter å satse på heimebasert omsorg bli så stor at mangelen på sjukeheimsplassar blir i høgste laget. Det kan straffe seg. Derfor er det så viktig at kommunane har gode planer på dette området. Pensjonistforbundet i Møre og Romsdal har ved fleire høve sterkt understreka kor viktig det er med gode planer for eldreomsorga ute i kommunane.

Johs. J. Vaag