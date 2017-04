Vakre Vindøldal - det var en gang

Vindøldalen på Nordmøre er en av de vakreste seterdalene i hele Trollheimen. Fram til de senere årene har denne dalen vært lite berørt av en storstilt hyttebygging og omfattende veiutbygging med tilhørende tilførselsveier til hyttene.

Det nye forslaget til reguleringsplan for Langøyfjellveien, som Surnadal kommunes avdeling for næring, bygg og miljø har behandlet og lagt ut til høring, vil hvis inngrepet blir gjennomført, på sikt ødelegge dette bildet av Vindøldalen som en vakker og «urørt» seterdal.

Utbygginga vil føre til drenering av myr og terrenginngrep med tilhørende utslipp av karbondioksid. Saksframlegget ved behandling i hovedutvalg for teknikk, miljø og næring nevner ingen innvendinger i forhold til naturmiljøet og hevder tvert i mot at dette er en akseptabel påvirkning på økosystemet og at planen ikke berører sårbar natur. Hva er mer ødeleggende enn å grøfte opp myr? I vedtaket oppfordrer også rådmannen til at grunneiere/utmarkslag til å vurdere muligheten for videreføring av vegtraseen videre nordover på vestsida av Vindøla. Dette er et klart eksempel på bit for bit endring av dalen som til sammen vil skape store endringer både for det estetiske og dalens naturmangfold og for friluftslivet.

Området er i stor grad brukt til friluftsliv sommerstid på vei til Langøyfjellet. Til alle tider har folk gått i terrenget opp fra dalbotnen, også etter at hyttene har kommet. Dette er fortsatt mulig nettopp fordi oppfarten ikke er avskåret med veier og grøfter mellom hyttene.

Det alvorligste er likevel at denne planen vil skape presedens for liknede saker, og det er hevet over tvil at det vil komme flere søknader om veier inn til hytteområdene.

Fylkesmannen er klart skeptisk i sine merknader til planoppstart og skriver følgende: «Gjeldande reguleringsplan legg opp til at hovedtilkomst til hyttene skal vere vegen inn Vindøldalen med parkeringsplassar langs vegen og videre gangstier til hyttene. Dette prinsippet tar hensyn til friluftsliv og landskapsmessige verknader. Opning for bygging av tilkomstvegar vil bryte med dette prinsippet og vil være uheldig med hensyn til friluftsliv og landskap. Slike reguleringsendringer kan skape presedens for liknede søknader.»

Kjære vindøldalinger våkn opp! Vil vi at dalen skal bli et lappeteppe av veier inn til hyttene? Reiser vi opp i dalen og til hytta for å sitte å se på bilparken i stedet for på naturen? Det neste blir strøm med tilhørende flomlys og et vell av utelamper som lyser opp i dalen. Vil vi ha det som i Hornlia på Oppdal? Hvor skal grensa for Vindøldalen gå?

Vindøldalen er et fellesgode for hele befolkningen og politikerne kan ikke bare tenke på noen få hytteiere og grunneiere som vil ha vei helt fram til hyttetrappa. Er det Surnadals kommunes nye helsepolitikk? Kjør fram til hytte trappa og få god helse? Politikerne må nå tenke mere helhetlig arealforvaltning, hva vil vi med dalen? Skal dalen være for bilfolket eller turfolket?

Surnadal kommune bør holde seg til gjeldende reguleringsplan- som nettopp sikrer en slik helhetlig og forutsigbar og langsiktig forvaltning av naturverdier og landskap i Vindøldalen.

Jeg mener at Vindøldalen i dag har sin verdi og skal være et sted for rekreasjon og avslapning med nærhet til naturen. Følge bekken opp lia til kilden og oppdage stien gjennom furuskogen, sanke ved til bålet og lukte på markens dufter og nyte utsynet utover de gamle Trollheimsfjell. Kan vi fortsatt håpe på å krype ned i soveposen i stillhet og ane jordens gamle hjerte slå…..

Trygve Megaard