Nyttig lærdom i fjellvettreglene

Vi er kommet godt inn i den stille uka, og mange er allerede i gang med påskeferien. Noen av oss drar på hytta, andre til hotellopphold på fjellet eller til sydlige breddegrader. Det er likevel slik at de aller fleste blir heime og planlegger fridagene ut fra det.

Påske og skiturer er en god tradisjon på våre kanter av landet. De siste dagene med mildvær og kraftig regn har ført til at man må et stykke opp i høyden for å finne snø. I fjell med bratte lier øker faren for å bli rammet av snøskred. Det har vært altfor mange ulykker med tragisk utfall i fjellet i vårt område de seinere åra. Sist helg omkom ei ung kvinne etter et fall fra Litj-skjorta i Nesset. Her var det en snøskavl som løsnet. I løpet av de siste tre til fire åra har fjellet tatt flere liv i Nesset og i Sunndal. Både vinter og sommer.

Generalsekretær Nils Øveraas i Den Norske Turistforening oppfordrer alle som skal til fjells i påska om å sette seg inn i Fjellvettreglene. Det er en oppfordring det kan være lurt å følge. Skal man ut på lengre turer bør man forberede seg godt både med tanke på utstyr og klær.

De seinere åra har man sett en utvikling der mange velger tøffere turmål. Skikjøring i bratt terreng kan øke faren for å utløse snøskred. I slike tilfeller er det bra at vi har et godt utbygd hjelpeapparat her i landet der lokale hjelpekorps og fjell- redningsgrupper rykker ut når det måtte være nødvendig.

Hjelpekorpsene i distriktet vårt er på plass også i år. Røde Kors Hjelpekorps er på plass både i Rindal, Surnadal og i Sunndal. I Nesset er det Norsk Folkehjelp Sanitet som er klare til innsats. Det er all grunn til å rose lokale mannskaper som hvert år bruker store deler av påskeferien sin på å være i beredskap. Vi håper de får lite å gjøre. Driva ønsker alle ei riktig god påske!