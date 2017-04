Den frivillige vinterberedskapen i Norge

Sunndal Røde Kors hjelpekorps har nå i påsken hatt beredskap i fjellet fra fredag før palmesøndag til 1. påskedag. Vi har vært tre til fire personer på vakt døgnet rundt og tre av oss har gått 10 døgn, altså 240 timer i strekk.

Jeg har tatt ferie fra jobb med påfølgende økonomisk tap, andre har ofret tiden de kunne hatt med barna og familien.

Minstekravet for å være i operativ beredskap har vi satt til tre personer, med bakgrunn i egensikkerhet på oppdragene vi kan få.

Så hvorfor bruker jeg så mye fritid og hvorfor tar jeg det private økonomiske tapet akkurat i påsken?

Jo, svaret er enkelt; uten meg hadde vi ikke vært operative!

Ikke fordi jeg er unik eller er bedre enn de andre, men fordi jeg tok sertifikat på bil (kl.B) før regelendringen om egen oppkjøring på snøscooter (kl.S) kom 1. juli 2006 (var inkl. i kl.B tidligere). Dette gjelder også for en person til, som hadde vakt i samme periode, på samme sted. Med andre ord, vi var to personer som hadde lov til å kjøre snøscooter i påsken, noe som er et absolutt minstekrav.

Nå gikk dette bra i år, men hva er situasjonen neste år eller om 5 til 10 år? Slik det er i dag, så er det nærmest umulig å få kjørt opp på klasse S i Norge. Meg bekjent så er det to steder i landet dette er mulig (?).

For hjelpekorpsene er det snakk om mye penger om det skal utdannes nye sjåfører, i den grad dette i det heletatt er mulig. Et alternativ er naturligvis at medlemmene betaler selv, i og med at dette er en kompetanse de får, også som privatperson, men det er nok de færreste som kommer til å gjøre dette. Det er uansett nesten bare vi sammenheng av Røde Kors at det er lov til å kjøre snøscooter i dag.

Så hva skjer med vinterberedskapen i Norge om noen år? Skal staten ta over alt det arbeidet de frivillige gjør i dag? Skal de frivillige kjøre ulovlig for å redde liv? Eller skal det kanskje legges til rette for at den frivillige redningstjenesten får unntak fra kravet om førerkort i klasse S når aktiviteten er organisert gjennom organisasjonen? En form for lokal dokumentert opplæring må naturligvis være en forutsetning om sistnevnte alternativ blir aktuelt.

Til slutt; man lærer ikke å kjøre snøscooter av å kjøre opp på snøscooter, man lærer å kjøre snøscooter av å kjøre snøscooter utenfor oppkjørte løyper og i ulendt terreng.

Ingar Langli,

aktiv medlem i Sunndal Røde Kors hjelpekorps.