God dag kamerater og Gratulerer med dagen!

Veldig godt at så mange stiller opp på den tradisjonelle 1.mai-markeringa her på Hol krigskirkegård. Vi er samlet her både for å hedre og for å minnes.

Hedre ALLE de som ga sine liv i kampen for friheten, hedre ALLE de som kjempet for friheten, hedre ALLE de som stod opp for sine meningers mot og kjempet mot nazismen og facismens tyranni, galskap, menneskeforakt , forfølgelse, rasehat og stigmatisering.

Kort sagt all den ondskap en kan tenke seg var det dem kjempet mot.

Og vi MÅ minnes, vi må minnes, ALDRI GLEMME, VI MÅ ALDRI GLEMME!

Som ung er det lett å tenke: Skal jeg stemme ved valget? Teller min stemme? Hva kan jeg gjøre? Min stemme teller ikke likevel, og uansett, politikerne lover ting de ikke gjennomfører.

Dette er holdninger og påstander jeg hører rett som det er. Både blant unge og eldre. Som ungdomstillitsvalgt i Sunndal kjemiske fagforening blir det litt fagforeningspolitikk, og da «luftes» også temaet valg for kolleger, venner og kjente: Skal du stemme? Teller min stemme? Har jeg tatt noe standpunkt? Og slik er det for mange unge, - jeg har også vært der. Tvilt, stilt meg selv de samme spørsmålene.

Like viktig som å avgi sin stemme ved valg, er å stemme riktig. Vi må aldri glemme hvilken politikk og krefter som forårsaket de massive ødeleggelsene og at mange millioner menneskeliv gikk tapt. Vi må ta standpunkt MOT egoisme, MOT rasisme, MOT diktatur, MOT hat og vold, MOT undertrykking og alt dette som nazismen, facismen og høyreekstremismen er tuftet på. Vi må si JA til demokrati, JA til fellesskap, JA til inkludering, JA til å bry oss om hverandre, JA til solidaritet. I det sier vi også JA til frihet og fred!

Som nyvalgt Ungdomstillitsvalgt er jeg så langt ikke så involvert i politikk, men jeg har tatt standpunkt, jeg vil ikke være likegyldig, overse eller glemme.

JEG VIL BRY MEG - JEG VIL STEMME!

Jeg har alltid vært interessert i historie, og spesielt 2. verdenskrig.

Fascismen og nazismen gjorde sitt fremtog i Europa. Depresjon og nedgangstider. Tyskland var også rammet av nød i mellomkrigstiden. Sult, fattigdom, inflasjon og arbeidsløshet. Høyreekstreme krefter kom på banen med lovnader om bedring og framgang. De løftet opp germanerne som das herrenvolk og stigmatiserte andre folkegrupper som untermensch og la ansvaret for elendigheten på ulike grupper; venstresiden, sosialister, bolsjevismen, ...jøder.

Arbeidere som gikk i 1. mai-tog ble skjelt ut, mange forfulgt. Kommunister ble stigmatisert, kommunist ble brukt som skjellsord og de fikk skylden for mye av elendigheten. Alle ble de forfulgt og trakassert, og det ble verre... mye verre!!

I begynnelsen gjorde ikke partiet til Hitler det særlig godt. Da Riksdagen brant ned, fikk kommunistene skylden, nazistene benyttet hendelsen til å posisjonere seg og feste grepet om makten.

Kan vi kjenne igjen holdninger, handlinger eller elementer av dette i vår tid og i dagens samfunn? Det er lett å overse eller la alt «gå sin gang» når ting går bra og når vi har det bra. For slik er det, tror jeg, for de fleste. Vi vil helst være «i fred» med vårt.

Politikk, valgkamp, debatter osv, fremstår som «støy» i en ellers vanlig hverdag. Vi må aldri glemme at de som er nedlagt her på Hol, de endte slett ikke sine liv i en fredfull og rolig hverdag !

Vi må aldri glemme at de som er nedlagt her var; fedre, brødre, sønner. Noen ikke stort eldre enn min yngste bror. Men de endte sine liv, her i Sunndalen, som soldater, krigsfanger. Forfulgt, torturerte, sultet, mishandlet,- henrettet.

Et utsagn jeg gjerne vil trekke frem og som vi skal ta med oss er av den spanske professor og filosofen George Santayana «Dersom vi glemmer historien, er vi dømt til å gjenoppleve den». «Dersom vi glemmer historien, er vi dømt til å gjenoppleve den».

Og så til spørsmålene; teller min stemme, trenger vi å stemme?» «trenger vi å ta standpunkt?»

- Ja, jeg tror det er i den tiden vi trenger det mest, den tiden da vi trenger det mest, å samles her på Hol krigskirkegård - for å minnes de som falt i kampen for frihet, i kampen mot fascismen og nazismen. Å minnes hvor ille det kan gå når vi lukker øynene, og sier" min stemme teller ikke", "det betyr ingenting hvem vi stemmer på."

Det er akkurat under slike forhold at nazismen og fascismen finner «grobunn» og gis rom for å vokse frem.

Jeg vil gjerne avslutte med å lese noen vers fra Bjørn Afzelius` sin sang: «Valet» , som jeg synes passer veldig godt her på Hol, idag 1. mai, og nå som det går mot valg til høsten.

Frøene vokser sakte, under overflaten.

De trives der det er fuktig, mørkt og kaldt

Først når bladene begynner å synes kan man se

At det er ugress over alt

Men om man kikker bort, ingenting hører og ingenting ser

Hvordan vet man da?

For hører man ingenting, finnes vel ingenting

Og det man ikke ser, finnes sikkert ikke til

Inatt har du fortsatt tid

Du kan ta det før «knoppene» slår ut

Men om du lar det stå, til sommeren er forbi

Så har det vokst deg over hodet til slutt

Våkn opp

Finn mot

Begynn å se deg omkring

Bli ikke en av de som bare står der etterpå

Og sier at jeg viste ingenting

Takk.