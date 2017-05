Spillet om Svarteper

Hvis en tar en liten oppsummering av de siste dagers debatt, så kommer hele bildet om Sykehussaken bedre frem.

Det er stor sannsynlighet for at vi får regjeringsskifte til høsten og at Ap og SP sammen går i regjering. Det er derfor de som må igangsette utbyggingen og bevilge penger til igangsettingen av sykehuset på Hjelset.

Samtidig er det faktisk de som må vedta nedleggelsen av sykehuset i Kristiansund og gjennomføre avviklingen her. Dette vet politikerne i AP og SP.

Det har derfor vært nødvendig å gå ut offentlig, som AP har gjort, ved å være klar på at Aps politikk nå er at de har gitt opp sykehuset i Kristiansund. Merk dere at alle presiseringer som har kommet i avisinnlegg etter nestleder i Kristiansund arbeiderpartis innlegg 2. mai 2017 går ut på at de har tro på rettsaken. Ingen har uttalt i disse innleggene at Kristiansund sykehus skal bestå. Den debatten er tydeligvis over innad i Ap, også lokalt.

SP har valgt en annen taktikk. Lokalt ser vi i pressen og på sosiale media at deres politikk er å hindre nedleggelse av lokale sykehus, og det vises til partiets nasjonale politikk om dette. Men vi hører ikke noe om Kristiansund sykehus konkret. SP har valgt å sitte stille i båten uten å si et ord. Når skal velgerne få høre fra SP at de også vil foreta de nødvendige vedtak for å igangsette byggingen av sykehuset på Hjelset og legge ned sykehuset i Kristiansund?

Forestill dere hvordan det vil se ut når Else-May Botten og Jenny Klinge stemmer i stortinget for at sykehuset i Kristiansund skal legges ned, og er med på å sette en konkret dato for stengingen iløpet av neste stortingsperiode, når det er akkurat din stemme som har gitt dem mandat til å gjøre det. Hvordan vil dere tenke om den stemmen dere avga da? Var det dette dere stemte for.

Det er nemlig en Ap- og SP-regjering som må gjøre det etter valget. Såfremt det ikke blir rom for omkamper, som Arbeiderpartiet har sagt nei til, og som SP ennå ikke har uttalt seg om når det gjelder Kristiansund sykehus.

Det vi har sett så langt i kritikk mot Ap og Sp vil da være som et lite vindpust mot den stormen som kommer når Nordmøres befolkning får oppleve akkurat det. Ap og SP vil da komme i samme båt som Høie og Høyre, og i påfølgende valg i 2019 så er det de som har svarteper i saken. Ap og Sp blir faktisk de som la ned Kristiansund sykehuset på sin vakt.

Derfor er det så om å gjøre for Ap å si at vedtaket om Kristiansund sykehus ikke kan gjøres om selv om de har programfestet 7 andre omkamper i sitt program. Det er også derfor Sp ikke har uttalt noe konkret om Kristiansund sykehus ennå, selv om den nasjonale politikken gir inntrykk av at Kristiansund sykehus kan reddes.

Sp tolker nok de meget gode meningsmålingene de har fått den siste tiden som et eksempel på at vi velgerne har gitt opp sykehuset, og at taktikken om å ikke si noe konkret gir velgerne håp om at sykehuset kan reddes uten å love noe de ikke kan holde.

Så mens vi sitter her og venter på at Sp skal klargjøre eller la oss leve i denne villfarelsen, så husk på: Det er den regjeringen som har makten etter valget 2017 som skal låse døren på Kristiansund sykehus. Den svarteperen vil de ikke snakke om.

Derfor er det så viktig at man ved dette valget er klar over det.

En stemme til de borgerlige og de rødgrønne er begge stemmer for nedleggelse av Kristiansund sykehus. De mener det samme om den saken. Husk det.

Det er da Nordmørslista må sitte på stortinget og kjempe mot nedleggelsen av Kristiansund sykehus.

Vi gir aldri opp sykehuset.

Steinar Wiik Sørvik,

Førstekandidat,

Nordmørslista