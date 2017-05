Lagring av farlig avfall på Raudsand

En heftig debatt pågår om denne saken. Meningene er sterke, både om sak og slagord. En snodig ytring om slagordet "Jeg velger meg et giftfritt Nesset" hørte jeg nylig fra en som opplyste at Nesset aldri kunne bli "giftfritt" siden til og med liljekonvaller er giftige. Min mening er at dette slagordet er godt, en utvidet variant av kommunens eget slagord "Jeg velger meg Nesset", en kommune som forresten snart er borte, med eller uten giftlager.

Det viktigste med debatten er at den må omfatte både nåtid og fremtid. I nåtid fokuseres primært på sårt tiltrengte arbeidsplasser og økt aktivitet i regionen. Det er enorme fortjenestemuligheter innen slik avfallshåndtering, sjekk Bjørn Rune Gjelsten og hans selskap NOAH. Her snakker man om milliardbutikk. Men med tanke på et eventuelt giftdeponis drift og fremtid på Raudsand er det også motargumenter. Et slikt lager må være en 100%-løsning hva angår sikkerhet mot spredning av miljøgifter. Dersom avfallet lagres i Raudsandgruva vil det bli liggende der for all fremtid, dette er evighetslagring. De geologiske forhold må være slik at miljøgifter aldri vil lekke ut.

Sikkerhet for ansatte og omgivelsene under daglig drift er like viktig. Utslipp av miljøgifter er uakseptabelt, både fra anlegget og i forbindelse med transport på land og sjø. Ingen ønsker å se brann i anlegget, en veltet trailer eller et havarert fartøy lastet med farlig avfall. Raudsand har ikke motorvei fram til bygda, og sjøveien er som den alltid har vært. Når avfallet skal bringes til en slik nasjonal lagringsplass, benyttes mange ferdselsveier av ulik kvalitet og mengden er oppgitt til enorme 500.000 tonn årlig. Dessuten er import av avfall nevnt som en mulighet, noe Raudsand ikke har bare gode erfaringer med.

Sunndalsfjorden var på 1970-tallet omtalt som en av verdens mest forurensede på grunn av industriutslipp. Dersom noen tenker at denne fjorden derfor ikke er like viktig å ta vare på som andre, så er det feil. Mye har blitt bedre siden forurensingen var som verst for 60-70 år siden.

Begrepet "sikkerhet" omfatter dessuten mer enn det som fremkommer i HMS-sammenheng. . Jeg har omtalt sikkerhet i betydning risiko og "safety", men sikkerhet omfatter også trusler og "security" (det norske språk og ordet "sikkerhet" skiller ikke mellom risiki og trusler). Dersom det oppstår en trussel mot anlegget er en "vond vilje" involvert, det er noe helt annet enn uhell og ulykker og konsekvenser av disse. En trussel er menneskeskapt, og betyr f.eks. at terrorisme mot transporter og anlegg bør tas med i sikkerhetsvurderingene. Et kjent landsdekkende deponi for farlig avfall kan være et terrormål i seg selv for å skade omgivelsene og det kan være et terrormål for å skaffe farlige stoffer til bruk andre steder.

Det er vanskelig å være kategorisk for eller mot giftlagring på Raudsand. Men debatten må være helhetlig, og den må for all del ikke bare handle om nåtid og kroner og øre. Dette er også en verdidebatt og en fremtidsdebatt, faktisk en debatt i et evighetsperspektiv. Apropos verdidebatt, det er ensporet å vite prisen på alt, men ikke verdien av noe. Verdien av "et giftfritt Nesset" er umulig å prissette.

Rolf Næverlid