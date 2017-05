- Nav, en brannmur for virus som meg

Kjære NAV,

Debuterte som liten guttunge i potetåkrene til lokale bønder og gartnere og husket godt at timelønna for en god dag kunne bli opp mot 30 kroner, om bonden ikke var fornøyd ble jeg avsett med en tier. Jeg fikk derfor i ung alder lære at goder hang sammen med å ta eget initiativ og av å være lojal og hardtarbeidende mot vårt felles samfunn og goder.

Denne oppskriften har jeg fulgt hele mitt voksne liv, har skaffet meg bra med utdanning, giftet meg og stiftet familie med hus hjem og barn. Jeg arbeidet i flere tiår i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel og har sørget for at den norske stat har håvet inn flere hundre millioner ekstra på bakgrunn av mine strategier og avgjørelser, jeg har jobbet i risikofylte land i Afrika med fare for eget liv og helse og har vært borte fra min familie i lange perioder av gangen. Under angrepet på gassanlegget i In Amenas i nord Afrika var jeg i luftrommet over på vei hjem når mine landsmenn ble henrettet inne påanlegget.

Jeg har tjent godt og jeg har betalt skatt og avgifter som i perioder har overgått en god norsk bruttolønn i året til stat og kommune, kun blide fjes og gode tilbakemeldinger fra den tiden.

Jeg fikk tilbud om en ny lederstilling i et annet selskap for noen år siden, like før oljenedturen startet og hvor selskapene satte bremsene på så å si over natten. Dette rammet hardt for mange og over 40.000 stillinger ble berørt med oppsigelser i serviceselskapene den påfølgende tiden. Ikke bare min stilling ble berørt i selskapet jeg arbeidet for men hele staben ble sagt opp og avdelingen lagt ned.

Jeg ble fort grepet av panikk, jeg har tidligere hørt mye negative omtaler om NAV, jobbet intenst for å unngå å havne hos NAV, jeg klarte det. Fikk en kontrakt med tidsbegrenset arbeidsperiode på halvannet år hos et bunnsolid norsk selskap på land og senere en ny tidsbegrenset avtale med et mindre lokalt selskap. I det siste arbeidsforholdet ble jeg syk og ble sykemeldt av min fastlege gjennom mange år. Jeg er fortsatt syk men er på bedringens vei.

Fordi jeg bestandig har vært en hardtarbeidende og pliktoppfyllende arbeider har jeg ikke tidligere hatt befatning med NAV med hverken sykdom eller ledighet bortsett fra ledighetstrygd for10 dager i desember 2016 som jeg ventet på i to måneder for å få utbetalt.

Det ble sendt sykemelding fra arbeidsgiver til NAV 20 mars 2017, tiden gikk og det ble April og Mai, jeg etterlyste flere ganger status før jeg endelig fikk svar om at vedtak om sykepenger var blitt avslått av en saksbehandler i en eller annen etat hos NAV. Tok kontakt med min fastlege og viste ham brevet, han slo raskt fast at dette var dårlig kvalitetssikret håndverk hos NAV og la til at det for ham blir mange sykemeldinger på pasienter i løpet av ett år men la til at begrunnelsen fra NAV i mitttilfelle var enestående så langt han kunne huske bakover i tid.

Jeg sitter tilbake syk lege forfatter jeg et brev, klage på vedtak-avslag på sykepenger. Det har nå virkelig gått opp for meg at her må det juridisk spisskompetanse til med riktige setninger som ikke kan feiltolkes/tvistes av en NAV konsulent som på meg virker som om de er opplært til å finne setninger de kan dra ut av en kontekst for å fatte et avslag som overgås legens bedømmelse og autoritet som myndighetsorgan.

Leverte min klage på vedtaket lokalt på NAV kontoret 09. Mai. Ble godt mottatt og jeg fikk et godt inntrykk av damen bak serviceskranken, vi ble stående en stund å prate om løst og fast og hvordan det gikk med meg og mine muligheter fremover. Samtalen gjorde meg i godt humør. Like etterpå tikker det inn melding på mobilen at jeg har et ulest brev fra NAV, tenkte en stund at de hadde tatt til vettet og rettet opp i dårlig saksbehandlingsvedtak. Til min forbauselse var brevet et samtalereferat oppmøte-arbeid. Den hyggelige damen som jeg hadde fått så god kontakt med hos NAV har regelrett analysert meg opp og ned under det jeg trodde var en løs og hyggelig samtale. Jeg ble helt satt ut, går dette virkelig an. Det tok meg ikke lang tid for å lese tegningen, denne dama er spesialisert til dette med et formål! Igjen med NAV personell, det kan til slutt koste deg så mye at du rett og slett blir satt på gaten uten så mye som penger til det daglige brød.

Neste dag får jeg også elektronisk svar fra NAV om at de har mottatt min klage på avslag om sykepenger og at normal saksbehandlingstid er 20 uker! Igjen trodde jeg dette var en grov feil fra NAV og ble temmelig satt ut av dette brevet. Dagen etter var jeg den første som møtte opp på det lokale NAV kontoret mitt for å spørre om dette var en skrivefeil, det kunne de ikke gi meg et svar på da det ikke er de som behandler klagen men viste til en annen instans i landet. De kunne undersøke saken for meg, mere kunne ikke de hjelpe til med. Dro hjem og logget meg inn på NAV og rettet selv en klage på saksbehandlingstiden samtidig som jeg synligjorde hvilke store økonomiske konsekvenser dette medfører for mine forpliktelser ovenfor familie, hus, hjem og bankforbindelser uten at jeg tror de er så opptatt av det. Fikk automatisk svar på at denne meldingen jeg sendte har en saksbehandlingstid på to uker.

Som ufrivillig sykemeldt med opparbeide rettigheter i folketrygdloven er jeg nå blitt et null uten styring på egen livssituasjon, må bare livet gå sin gang det er ikke annet å gjøre med det. Hvis jeg er heldig får jeg kanskje et nytt positivt svar på senhøsten en gang etter at lauvet har falt til bakken og kvitrimet har satt seg vinduskrokene, håper i alle fall det. Jeg får bare klare meg på tynn suppe og av mangfoldet naturen har å by på.

Jeg er sikker på at det er mange flinke og gode ansatte hos NAV, derimot er systemet og organiseringen av NAV en veldig feilslått visjon som forvolder mye elendighet for syke, trygdede og arbeidsledige samt folk med spesielle behov for hjelp. Tenk på alle som er kraftig berørt av sykdom eller lidelser som ikke har ressurser til å ta en byråkratisk dans med NAV for egen maskin, her er det nok av triste historier å lese på nettet så det holder. Det er bare å google NAV ruinerer meg eller NAV gjør meg syk.

Skal sitere fra en person som sendte en klage på avslag om sykepenger til NAV og fikk nytt avslag, vedkommende kontaktet Advokat, Advokaten kopierte klagerens klage og signerte som Advokat, klagen ble omgjort og vedtak om sykepenger innvilget! NAV er absolutt ikke en instans for svake sjeler.

Jeg skal love NAV en ting, jeg er en sindig mann med god tålmodighet, jeg skal vente og jeg skal klage etter saksgang på de ulike nivåer, jeg skal bruke juridisk støtte om jeg får behov for det. Jeg skal selge unna mitt jordiske gods og stå løpet ut for å knuse slurvete saksbehandling hos NAV. Over 40 % av klagene fører frem, det sier hvor galt fatt det er med Norges største byråkratigigant med over 20.000 ansatte som er spesialtrente på å avslå søknader fra folk i vanskelige livssituasjoner Avslutningsvis har jeg lyst å sitere daværende arbeidsminister Robert Eriksson i forbindelse med innsettelsen av NAV`s nye toppsjef Sigrun Vågeng i 2015, NAV skal gå fra en byråkratireform til et brukerreform, her har nok Vågeng sovet bort seg bort i sommernatten.

Ha en god sommer, vi snakkes kanskje til høsten.

Hilsen seieren er min