Todalsbrua: 1,5 milliarder. Halsabrua: 20 milliarder

Når Todalsbru/tunnel kommer til å koste 1,5 milliarder, og blir realisert, tror dere da at det også kommer til å bli bygd bru over fjorden ute ved Halsa til 20 milliarder? Neppe.

Som tidligere påpekt, vil Todalsbrua dra til seg all næringslivstrafikk mellom Møre-byene og Trondheim/E6 straks den er ferdig, og forsterking av veien opp Surnadal/Rindal vil tvinge seg frem. Også fordi denne traséen da vil eliminere krevende høydedrag: Hemnkjølen, Nordmarka, Gråurda og Romsdalsstigningene. (Vi hadde nettopp bilbrann i en tungtransporter etter at den hadde kreket seg opp Bøffjordliene (Bæverfjordliene) til Nordmarka.)

Når Todalsbrua står ferdig, vil trafikkgrunnlaget for den dyre Halsabrua fordunste, og politikerne må endelig innse at å legge E39 innover Valsefjorden var et gedigent feilgrep. Så – Halsabrua vil aldri bli bygd. E39 bør derfor – post festum – flyttes til Surnadal/Rindal.

Politikerne kan i ettertid rive seg i håret og beklage overfor transportnæringen at de ikke i tide fusjonerte de to fjordkryssingsprosjektene og bygde et fellesprosjekt: Aksnesbrua, med bru Aksneset i Tingvoll over til Surn’dalsneset med tunell under Nordmarka. Men i det lille fillelandet Norge, med en befolkning som tilsvarer 1/3 av Paris, der kan ikke Stat og Fylke samarbeide. Det er vasstette skott mellom styringsnivåene Stat (Halsa) og Fylke (Todalen). Hvis de kunne fusjonere Halsa-brua med Todals-brua og bygge Aksnes-brua, så kunne alle penger som ble spart, brukes til Talgsjø-tunellen innover mot nordøstre del av Nordmøre som er det kommende tunge området for havbruk i vår landsdel, i tillegg til at der ligger ilandføringsanlegget for gass på Tjeldbergodden. Så alle Lendaer frå Land: Snu i tide! Hypp-Hypp!

Glærum 14.juni 2017.

Dordi Skuggevik