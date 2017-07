KrF, naturligvis!

Forankringen for min del ligger utvilsomt i det kristne menneskesynet. Der kan vi sammen med Bjørnstjerne Bjørnson like aktuelt i dag rope ut: «Vær god!» og «Elsk din neste, du kristen sjel!» Dette på tross av ulikheter, rang og status. Hvert menneske er uendelig verdifullt i seg selv, og dette helt uavhengig av dagens prestasjonsjag. Den minste i mors mage og den eldste på sykehjemmet, må ha krav på samme beskyttelse til et verdig liv. Her skal det ikke regnes i krone og øre, men sammen skal vi legge til rette for et samfunn der menneskeverdet ikke blir krenket. Jeg tror at et sterkt KrF er med å sikre dette!

Så er vi heldige i Møre og Romsdal som har det vakreste stykke Norge i hendene. Naturen rundt oss er spektakulær, og i media kan vi daglig se bilder fra mennesker, heftig og begeistret, ute på tur. Selv var vi for noen år siden en weekend i Berlin, og da var det selvfølgelig mulighet å se fjella i Eikesdal på kino i 3D. Og før jul var vi i Tokyo, og bilder fra Geiranger lyste mot oss fra store vindu i bybildet. Ja, naturen er gull verdt, og vi har et stort ansvar når det gjelder å forvalte ressursene våre rett. Også dette er kristne verdier vi i KrF vil kjempe for! Så er det da heller ingen bombe Møre og Romsdal KrF ikke ønsker et landsdekkende deponi for avfall lagt til vårt fylke.

Til sist vil jeg slå et slag for Steinar Reiten som er vår 1.kandidat på lista. Mandatet er utsatt, og din stemme kan være den som avgjør om han kommer på Stortinget. Steinar kjemper for de kristne verdiene, og han sitter aldri stille på gjerdet. Nei, han er ute i kampens hete for å vinne slaget! La oss hjelpe han sammen!

Godt valg!

Mvh. Lynn Brakstad

6.plass for Møre og Romsdal KrF.