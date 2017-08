Det nærmer seg Stortingsvalg

Det er folkets store mulighet til å bruke vår demokratiske rettighet til å påvirke utviklingen i landet vårt.

11. september er det valg til Stortinget. Da skal det norske folk gå til urnene og si sin mening. Av de stemmeberettigede i Norge, finner vi ca. 25% eller ca. 900.00 pensjonister. En velgergruppe som har bidratt til å bygge Norge til det vi kjenner det. Foran valg blir det fokusert på hvor viktig dette valget er, det blir brukt begrep som det viktigste valget på lang tid.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal vil mene at alle valg til viktige posisjoner i vårt gode demokrati er viktige, men for oss er det særdeles viktig at vi får et valgresultat som gir oss håp om at våre viktige saker får plass når de valgte politikere benker seg på Løvebakken til praktisk arbeid.

For Pensjonistforbundet er det viktig at pensjonistene får delta i utviklingen av vår velferdsstat. Vi krever å bli hørt når vi fremmer våre viktige saker. Dessverre har utviklingen på flere områder som angår pensjonistene i dette landet, gått i feil retning de senere årene. I midler tid så er det ting i den pågående valgkampen som kan tyde på at Pensjonistforbundets klare signaler blir tatt på alvor. Vi ser at det sterkt økende antall pensjonister og deres behov i tiden som kommer, er i enkelte partier i ferd med å bli satt på agendaen på en troverdig måte. Både vedtak i landsmøter og utforming av partiprogrammer gir oss håp om en bedre forståelse for våre viktige saker.

Pensjonistforbundet har mange store saker i sitt arbeidsprogram. Noen må tas tak i på relativt kort sikt og andre på litt lengre sikt.

På kort sikt er følgende saker viktige for Pensjonistforbundet å løfte frem i valgkampen:

- «Slippen» tilbake til de som ønsker det.

- Fjern 0,75% reduksjon i pensjon.

- Forhandlingsrett i forb. med fastsettelse av pensjon og andre viktige områder for pensjonistene.

- En kommuneøkonomi som sikrer god eldreomsorg.

- Tilstrekkelig antall sykehjemsplasser gjennom øremerkede midler.

- Økt satsing på «Den kulturelle spaserstokken».

- Økt satsing på aktivitetstilbud gjennom oppdaterte aktivitetssentre.

- Tannhelse for eldre – tennene er en del av kroppen.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal er realistisk når vi vil hevde at de politiske partier står i en konkurransesituasjon der stemmene på valgdagen er premien.

Godt valg.

Pensjonistforbundet Møre og Romsdal

Mellvin Steinsvoll

Styreleder