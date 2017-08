Glipper det for Støre?

For noen måneder siden viste de fleste meningsmålingene at det kommer et regjeringsskifte etter høstens stortingsvalg. Tirsdag presenterte NRK en måling som viste at dette slett ikke så opplagt Målingen viste svake 27,1 prosent oppslutning for Arbeiderpartiet, og ga Ap-sympatisører over det ganske land et ubehagelig sjokk.

Onsdag kom det en ny måling som helt sikkert bidro til at Støre & Co kunne senke skuldrene. En måling som InFact gjorde på oppdrag fra Ap, viser 31,3 prosent oppslutning for partiet. Det gir 58 mandat på Stortinget. Samlet viser målingen at Ap, Sp og SV får 86 mandat og dermed flertall på Stortinget. Så spørs det da om oppslutningen rundt Ap i Møre og Romsdal holder til at også Tove-Lise Torve får et stortingssete.

Enten vi liker det eller ikke kommer vi garantert til å bli bombardert med meningsmålinger i ukene fram mot valget. Oppslutningen for de ulike partiene kommer til å variere. Det spennende framover blir å se om målingene viser stabilitet for det ene eller det andre flertallet.

Senterpartiet ser ut til å holde koken. På onsdagens InFact-måling får partiet en oppslutning på 11 prosent. Dersom det blir valgresultatet vil partiet nesten doble stortingsgruppa til 19 mandat. To av dem kommer ganske så sikkert fra Møre og Romsdal. Venstre kjemper desperat for å komme seg over sperregrensa. Høyre og Fremskrittspartiet oppnår henholdsvis 21,9 og 12,2 prosent på Infact-målingen. KrF og SV får henholdsvis 4,8 og 4,9 prosent oppslutning.

Den store vinneren under høstens valg kan bli Miljøpartiet De Grønne. Partiet får 4,9 prosent oppslutning på InFact-målingen, noe som ville gitt 9 stortingsmandat. Partiet går til valg på å gjennomføre et grønt skifte i Norge. Jeg ser ikke bort fra at partiets medvind på meningsmålingene kommer til å forsterke seg fram mot høstens og etterfølgende valg. I USA vant Trump blant annet som en følge av velgernes frustrasjon over de etablerte politikernes unnvikenhet for å gjøre noe for flere arbeidsplasser og bedre lønn. Uten sammenlikning for øvrig ser vi her heime at stadig flere er utålmodige i påvente av et krafttak for miljøet. Det vinner MDG på. Spesielt blant ungdom i de store byene.

Alle valg er retningsvalg. Som velgere må vi bestemme oss for hvilke parti som ligger nærmest den retningen vi ønsker landet skal gå i. Det er mange vil forsøke å overbevise oss fram mot valget.

God helg!