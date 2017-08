Arbeiderpartiet = arbeidsplasser, skole og omsorg

«Kutter støtte for multihandikappede, uføre og kronisk syke – fortsetter skattekuttene til de rikeste». Dette var VG sin overskrift da FrP/H-regjeringens la fram sitt statsbudsjett for 2017. Overskriften var korrekt og logisk. Mindre skatt for noen, må alltid betales av andre.

Unntaket er dersom skattekutt gir arbeidsplasser og verdiskaping, slik at skatteinntektene øker tilsvarende eller mer. Arbeiderpartiet støtter slike grep. Derfor tok vi ansvar for forliket om bedriftsbeskatningen som reduserer selskapsskatten og retter opp reelt uheldige sider ved formuesskatten.

Kampen for flere arbeidsplasser og lav ledighet er Arbeiderpartiets hjertesak og spesialfelt. Jan Steinar Engeli Johansen fra Frp, forsøker i et innlegg i Driva å belære Arbeiderpartiet om temaet. Johansen gjentar påstander om formuesskatten som for lengst er tilbakevist av et nær samlet fagøkonomisk miljø. Kutt i formueskatten gir flere nullskatteytere, men ingen nevneverdig effekt på vekst og arbeidsplasser. Skatt på formue og eiendom er høyere i de fleste OECD-land. Utenlandske eiere som opererer i Norge skatter til sine hjemland. Da de rødgrønne satt i regjering ble Norge utpekt av Verdensbanken til et av verdens beste land å drive næringsvirksomhet i. World Economic Forum fulgte opp og ga Norge 14. plass når det gjelder hvilke land det er mest økonomisk gunstig å drive næringsvirksomhet i.

Regjeringens kutt i formueskatten har ikke gitt nye arbeidsplasser. Multihandikappede, uføre og kronisk syke må være med å betale regningen. I tillegg har regjeringen hatt en rekordhøy oljepengebruk. Nå innrømmer Siv og Erna at oljepengebruken er for høy og at den må ned. Samtidig skal de fortsatt redusere inntektene til felleskassa med nye, titalls milliarder i skattekutt for de som har mest. Fire nye år med FrP/Høyre vil derfor bety mindre til skole, eldreomsorg og sykehus.

For Arbeiderpartiet er skole, helse og eldre viktigere enn skattekutt. Budskapet er velkjent, og alvoret større enn noen gang.

Tove-Lise Torve, Arbeiderpartiet

3. kandidat til stortingvalget