Kraften må videreforedles i Norge

Verdens mest miljøvennlige aluminiumsproduksjon, basert på ren, norsk vannkraft – beviser for alle hvor viktig og riktig det er å foredle energien vår i Norge.

Ved å produsere 75 000 tonn aluminium på Karmøy videreforedles det 1 TWh kraft og skapes inntekter tilsvarende ca. 1,1 milliarder kroner. Ved å eksportere 1 TWh ville det gitt inntekter tilsvarende ca. 300 millioner kroner. Selv med høyere innsatsfaktorer i aluminiumsbransjen enn i krafteksportbransjen, vil verdiskapningen i aluminiumsbransjen være flere ganger større. Når vi vet at Norges samlede aluminiumsproduksjon er på over én million tonn i året, snakker vi om et totalregnestykke på mange milliarder i tap som følge av krafteksport fremfor videreforedling i Norge.

Å videreforedle kraften i Norge, for eksport av energi i fast form som aluminium, er miljøvennlig, fremtidsrettet og svært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Samarbeidskomiteen for Aluminium i Industri Energi forventer at våre politikere tilrettelegger for langsiktige, bærekraftige rammevilkår for Norges aluminiumsproduksjon. La vannkraften, arvesølvet vårt, fortsette å generere grønne, fremtidsrettede, høgteknologiske arbeidsplasser til det beste for Norge og verden i nye 100 år!

Samarbeidskomiteen for Aluminium, Industri Energi