- Vi gler oss over fleire abonnentar

Mediebransjen har vore og er framleis i ein omfattande omstillingsfase. Den digitale utviklinga har gått i rasande fart. Med mobiltelefonen i lomma kan vi til ein kvar tid halde oss oppdatert på nyheitsbildet.

Stadig fleire ønskjer å ha tilgang også til lokalavisa på nett. Alle som abonnerer på Driva kan laste ned heile avisa som e-avis klokka ni kvelden før vi kjem ut på papir.

Vi får av og til besøk i redaksjonen eller telefonar frå abonnentar som slit med å logge seg på. Slå på tråden til meg eller andre i avisa så formidlar vi hjelp slik at du som abonnent får tilgang. Da kan du også lese alle plussartiklane som det har vorte stadig fleire av også i Driva.

Plussartiklane skaper frustrasjon hos mange. Dei er komne for å bli. Eigentleg kom dei for seint. Det var ikkje lurt av oss i mediebransjen å først legge ut artiklar gratis over mange år, for så å stenge dei for alle som ikkje er abonnentar. Dette har likevel vore heilt nødvendig og det er eit grep som dei fleste lesarane forstår.

For nokre år sidan var inntektene frå annonsesalet langt større enn inntektene frå abonnement. I dag er det motsatt. Det er difor viktig å behalde og auke det vi kallar brukarinntekter.

Etter abonnementsnedgangen vi spesielt har hatt dei to siste åra, er det gledeleg at kurven har flata ut i 2017 og no kryp oppover igjen. For eit par veker sidan passerte vi fjorårskurva og hadde fleire abonnentar enn på same tid i fjor. I dag ligg vi godt over. Det er likevel slik at det skal halde hardt å kome ut i pluss når opplagstala blir presentert i februar neste år. Der er det spesielle reglar som gjeld, som mellom annan slår inn på tilbod som ikkje gjev full utteljing på opplaget. Ein stor takk til alle trufaste abonnentar og alle som har teikna abonnement på Driva i løpet av året!

Vi har lagt bak oss ein sommar med stor aktivitet i distriktet vårt. Vi har avvikla ferie, og det har til tider vore lite folk på jobb. Eg er stolt over dei mange gode sakene vi har hatt på trykk gjennom sommaren. Agurktida har vorte ei myte i avissamanheng. I juli er det stort sett stille frå politikarane, men det går føre seg så enormt mykje når det gjeld aktivitetar som vi meiner det er viktig å lage saker frå.

Det nærmar seg val. I Driva held vi ein lågare profil på dekninga i år enn når det er kommune- og fylkestingsval. Komande veke og i dagane fram mot 11. september blir det uansett ein god del valsaker både i papiravisa g på driva.no. Vi får følge med på meiningsmålingane og vente i spenning på valresultatet.

Ha ei riktig god helg!

Sigmund Tjelle