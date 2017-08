Listhaug skjærer igjennom.

Sylvi Listhaug viser en usedvanlig analytisk evne og evne til øyeblikkelig å skjære inn til benet i en sak. Hun legger én setning i rommet, og hun har vist hva en sak dreier seg om og hvordan løsningen må være. Men, de andre politikerne og media hører liksom ikke hva som er blitt sagt kort og klart. De må fortsette og fortsette med sitt snakk og sine kvakk side opp og side ned i avisene, runde etter runde i nyheter og debattprogram i radio og TV. Dag etter dag. Så omsider – kommer de til samme konklusjon som Listhaug!

Et eklatant eksempel er planene om giftdeponi i Rausand-gruvene i Sunndalsfjorden på Nordmøre. Listhaug sa øyeblikkelig: «Vi kan ikke ha giftdeponier i norske fjorder, for da vil ikke verden kjøpe Norges fisk.» Sånn er det jo! Det var jo helt unødvendig å foreta langvarige debatter og skriverier etter dette, for etter langvarige kvakk-kvakk vil jo alle komme frem til det som Listhaug sa med én gang: Verden vil ikke kjøpe norsk fisk, når de får vite at Norge legger giftdeponier ved norske fjorder. Selvfølgelig.

Listhaug er utsatt for «invidia clericalis» = misunnelse mellom høyt plasserte personer. Hun er dessuten «reven» i den nye «revejakten» der norske media med NRK halsende i spissen for media-horden - nå blåser i sine jakthorn. Norske media har liten ære av sine tidligere media-drap: Høyremannen Presthus, Tore Tønne - og nesten-media-drap på: Torbjørn Jagland, Gudmund Hernes, Ari Behn. De to første reddet seg med å reise ut i verden og få høye internasjonale stillinger. Sistnevnte, Ari Behn, har de gjort livet i Norge umulig for. Og ekteskapet hans klarte de også å ødelegge, omsider. Jeg har truffet Ari Behn flere ganger. Jeg har lest flere av hans bøker. Mediabildet av ham er helt feil.

Det lille fillelandet Norge med en befolkning på 1/3 av Stor-Paris har ikke råd til å behandle sine begavede og arbeidsvillige folk på denne måten. Så – norske media: Dere bør behandle Sylvi Listhaug med den respekt hun er berettiget til! Uansett politisk ståsted:Vi har ikke råd til å miste henne! Hun er vår mest begavede politiker for tiden: I hennes tid som landbruksminister poppet det opp nye fjøs i norske daler. I hennes tid nå – som minister for innvandringsfeltet – der har hun fått orden i sysakene på imponerende kort tid. Damen har dessuten samtidig satt en liten nordmann til verden, sin tredje – oppi dette arbeidskjøret. Hun har et diebarn som medfører nattevåk, og likevel gikk hun tilbake til full jobb etter 3 mndr. – så det er ikke rette tid for norske media å drive revejakt på henne. Jeg ville forøvrig ha stemt på Sylvi Listhaug uansett hvilket parti hun representerte! Jeg drar til utlandet under det norske valget, men stemt – det har jeg, allerede! På Sylvi Listhaug – selvfølgelig. Jeg er så heldig at jeg bor i Møre og Romsdal, og kan stemme på henne!

Glærum 27.aug. – 2017.

Dordi Skuggevik