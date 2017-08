En politikk for de mange

Politikk handler om valg.

Det handler om hvem du prioriterer. Hvem er det som skal få flere fordeler – er det den uføre eller er det Stein Erik Hagen? Velger du et bedre kollektivtilbud som gjør at også den uten bil kan komme seg frem, eller bruker du heller pengene på skattelette?

SV har aldri vært et parti som lover at alle skal få mer. Det er noen som taper på vår politikk. Den økonomiske eliten, de som eier mange boliger og de som vil at kvinner ikke skal tjene like mye som menn. De taper på vår politikk.

Men de aller fleste vinner. De som blir syke og uføre vinner. Besteforeldrene våre vinner. Småbarnsfamiliene som får billig barnehageplass vinner. De som tjener under 600 000 kroner og får skattelette vinner. De som sliter med psykiske problemer og trenger hjelp med en gang – og ikke om noen måneder – vinner. Ungdommer som ønsker å komme seg inn på boligmarkedet, og som vil at vi skal ta klimaproblemene på alvor, vinner.

Som ungdomskandidat så kan jeg selvfølgelig si at SV vil ha flere fritidsklubber, at vi vil ha en bedre skole med flere lærere og at vi vil ha et bedre kollektivtilbud, siden vi er mange som ikke har lappen. Men det er ikke sånn at det å gå til valg på en rekke saker som ungdom er opptatt av er bra nok. Vi må ville gjøre mer enn det. SV vil at alle skal ha mulighet til å lykkes og ha mulighet til å få et godt sted å bo – uavhengig av lommeboka til foreldrene. Derfor må vi få ned ulikheten i samfunnet, og satse på velferd og fellesskap. Vi vil ha en atomvåpenfri verden, og vil derfor at Norge skal være fremst for å forhandle frem et forbud mot atomvåpen. Fremtiden blir dyster om vi ikke gjør noe med klimaproblemet. Derfor har vi foreslått en helt konkret plan for å kutte utslipp i Norge, i tillegg til å verne sårbare områder som Mørebankene, Lofoten, Vesterålen og Senja mm fra oljeboring. Det er ikke mulig å be fattige land om å kutte hos seg, om Norge ikke er villig til å ta grep selv. SV vil ta kampen for de mange. Politikk handler om å velge side.

Godt valg!

Rikke S. Sørdahl,

3. kandidat og ungdomskandidat for Møre og Romsdal SV