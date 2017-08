Er skoleveien fort glemt?

Skoleveien får fokus ved skolestart, men glemmes fort når høsten og vinteren kommer.

Alle offentlige etater som Statens Vegvesen, Samferdselsdepartement, fylkeskommuner og kommuner har gode målsettinger for trygge skoleveier sammen med bla. Trygg Trafikk.

Norges Automobilforbund peker også på viktigheten av sikker skolevei, og skriver bl.a.

«Ved skolestart skal flere tusen fem- og seksåringer begi seg ut på skoleveien for første gang.

Men er det trygt? Så mange som en av fire voksne oppfatter skoleveiene som utrygge, viser en landsomfattende undersøkelse utført av NAF. Hele 37 % av foreldre med barneskolebarn mener det samme.

-Det er barneskolebarna som oftest blir fulgt til skolen. Det er derfor bekymringsfullt at de foreldrene med førstehåndskunnskap om hvordan skoleveiene er, er de som oppfatter veiene som mest utrygge, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

-Det kan se ut for at det er fort gjort å glemme hvordan det er å gå selv som skoleelev, eller å følge barna til skolen. Det er en viktig påminnelse til alle som ferdes i trafikken at de må ta hensyn, spesielt til de minste som nå skal ut på skoleveiene, sier Sagedal.

Andelen som oppfatter skoleveiene som utrygge har holdt seg relativt stabilt på en av tre fra forrige gang NAF gjorde en slik undersøkelse, i 2015.

-Selv om mange er fornøyd med sikkerheten langs veiene, er det klart at vi gjerne skulle sett forbedringer. De tiltakene foreldre peker på for å bedre trafikksikkerheten for gående og syklende, er flere fortau og flere gang- og sykkelveier. Det er viktig at god standard for myke trafikanter er på plass rundt skolene slik at det er trygt å gå og sykle, sier Sagedal.»

KrF har vunnet frem med Barnas Transportplan der det er barnas premisser for trygge skoleveier som skal vektlegges. Vi ønsker fokus på dette både overordnet, nasjonalt og regionalt, men også lokalt.

Vi ønsker at nye Molde kommune skal bli en kommune med sterk fokus på sikkerhet for alle i trafikken, med særlig stort arbeid for trygghet for barna.

Derfor må det satses på gang/sykkelveier i hele kommunen, og særlig inn mot kommune/bygdesentra.

Vi er glade for at det nå ser ut til å få realisert gang/sykkelvei Eidsvåg—Jevika på Rød i Nesset.

Vi sier nei til økt fartsgrense på Stubø og mot sentrum av Eidsvåg.

Nye Molde kommune bør utarbeide strategi for å bli Trafikksikker kommune

Av Svein Atle Roset, KrF