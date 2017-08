Utenlandskabler - nei takk!

Klokt nasjonal strategi med konsesjonslover og hjemfallsrett sikret nasjonal kontroll over denne viktige naturressursen. Med vannkraft ble Norge industrialisert, og det moderne Norge skapt. Også i dag er kraftforedlende industri en av landets viktigste eksportnæringer. Fornybar kraft og grønn industri er blant det vi skal leve av etter olja.

Den blå-blå regjeringen har med støtte fra Venstre åpnet for at private aktører kan bygge og drive strømkabler mellom Norge og utlandet. Det er Arbeiderpartiet sterkt imot. Vi vil ikke la kraftbransjen skusle bort den åpenbare konkurransefordelen som rimelig vannkraft til industrien er. Norge har allerede nok utlandsforbindelser til å sikre landet nødvendig strøm i tørrår. Derfor trenger vi ikke flere sjøkabler til utlandet nå. I framtida skal eventuelle nye strømkabler være statlig eide og samfunnsøkonomisk lønnsomme.

For – de norske vannmagasinene er store nok til å sikre den norske kraftforedlende industrien. Som ballansekraft i europeisk sammenheng betyr de likevel svært lite. Norges tilgjengelige effekt utgjør helt ubetydelige mengder kapasitet sett opp mot Tyskland, England og Nederlands effektbehov. Her er strømprisene betydelig høyere enn i Norge. Flere sjøkabler til utlandet vil derfor presse prisen opp på norsk strøm, både for industrien og for vanlige folk. Det ville være utrolig kortsiktig av oss om nasjon. Økt salg av uforedlet vannkraft er en fattigmannsstrategi når vi heller kan øke verdien på krafta gjennom industriell foredling og eksport av grønne industriprodukter. Dessuten blir den rene strømmen vår skitten om vi kobler oss til Europa og bytter vannkraft mot kull- og gasskraft.

En stemme til Arbeiderpartiet ved årets Stortingsvalg er en stemme mot flere sjøkabler til utlandet. Og for at norsk industri sikres rein kraft til konkurransedyktig pris. Samtidig bidrar du til at Tove-Lise Torve igjen kommer inn på Stortinget. Det fortjener både vi og hun.

Valget i år er et verdivalg for framtida. Nå teller hver eneste stemme. Godt valg!

Ståle Refstie