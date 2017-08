Dei to eldre tidlegare statsministrane Kjell Magne Bondevik og Kåre Willoch seier at dei aldri i sine liv har opplevd så uavklart og spennande stortingsval som denne gongen.

KrF-politikaren Kjell Magne Bondevik sa i eit intervju for nokre år sidan: «Jeg mener med respekt å hevde, at verdispørsmål er viktigere enn økonomi for et samfunn på lang sikt!»

Kjell Magne Bondevik var den første statsminister og regjering i historia som gjekk av på grunn av eit miljøspørsmål, eller ei miljøsak, noko han og KrF kan vera stolte av i ettertid.

Men det var vel få som kunne forutseia at dette valet skulle bli eit verdival, slik det har vorte. Det vekkjer internasjonal oppsikt at eit land diskuterer kulturelle og eksistensielle verdiar meir enn økonomi og vegprosjekt midt i ein valkamp. Kva er vårt lands verdigrunnlag? Kva er norsk kultur og norske verdiar og kvar har vi dei frå? Kva har forma vårt verdigrunnlag? Er det Olavs kristning av Norge, reformasjonen, haugianismen, sosialismen, opplysningstida eller etterkrigstidas fokus på rettferd og menneskeverd med ein internasjonal menneskerettighetserklæring.? For dette har i høgste grad med vårt syn på menneskeverdet å gjera. Kristeleg Folkeparti ønskjer å løfta menneskeverdet høgt, kvart menneske som unike enkeltindivid med ein ibuande verdi. Ja, vårt parti vil tufta menneskesynet på ein Gudgitt verdi.

Midt opp i dette kjem høge røyster som hevdar at menneskeverdet er ein fiksjon, noko som mennesket har dikta opp, ein konstruksjon. Konklusjonen blir at ein kan velja om livet er verd å leva. Eit liv som ikkje er «fullverdig», kan ein ta bort enten før eller etter fødsel som unyttig og uverdig. Følgjene av eit slikt menneskesyn treng vi ikkje gå langt tilbake i historia for å sjå resultata av.

Så kjem ein journalist i Aftenposten og bekjenner at ho ikkje er stolt av det synet ho hadde på menneske med Downs før ho sjølv fekk ei nydeleg dotter med Downs syndrom og andre medfødte utfordringar.

Det viktigaste kriteriet for å kalla oss ein kulturnasjon og landet vårt eit sivilisert samfunn, er korleis vi som samfunn tek vare på dei svakaste, dei små og hjelpelause, funksjonshemma, sjuke og gamle, og korleis vi vernar om det mest sårbare menneskeliv og gir det menneskeverd.

Det hjelper ikkje å tala om kristne verdiar dersom vi ikkje i praksis vernar om og praktiserar desse verdiane, som faktisk byggjer på nestekjærleik. At politikken viser at vi bryr oss om det, i helsearbeid, barnevern, i flyktningearbeid og asylpolitikk, i bistandsmidlar, i rusarbeid, også førebyggjande, i kristendomsopplæring i skule og barnehage, i vern om kristne høgtider og søndagar og gudshus, i naturvern og miljøvern, og i vern om det vi som menneske skal leva av, og styrking av familie og lokalsamfunn.

No skal vi snart velja.

Einy Rendal Elgsæther

KrF