"Det må aldri skje igjen"

I løpet av de siste årene er det lagt ned tusenvis av minnesteiner rundt om i Europa til minne om ofrene for nazistenes grufulle drap på seks millioner jøder og hundretusener av andre som ble sett på som undermennesker. Mannen bak minnesteinene er den tyske kunstneren Gunter Demnig som i mange år har reist rundt i Europa og lagt ned minnesteiner - eller snublesteiner - over jøder som ble tatt av dage i nazistenes forfølgelse og undertrykkelse.

Søndag var det David Glick som fikk sin egen minnestein på Øratorget på Sunndalsøra. Glick bodde i bygda i forbindelse med jobb. I oktober 1942 ble han arrestert og sendt til Oslo. Derifra videre med skipet Donau på en ferd som til slutt endte i Auschwitz. Der ble han i januar 1943 ett av ofrene for Holocaust. Glick ble 35 år gammel. Han var en av 767 norske jøder som mistet livet i utryddelsesleirene. Bare 28 kom heim igjen etter krigen.

«Drept av nazistene, men sviktet av Norge», sa ordfører Ståle Refstie i sin appell og minnetale under nedleggelsen av minnsteinen. «Alle jødene ble arrestert og deportert av norsk politi. Det må vi aldri glemme. Det er en skamplett på den norske stat, og et bekmørkt kapittel i den norske historien,» konkluderte Refstie.

Folkemordet som skjedde under andre verdenskrig er å så grufullt at det er vanskelig å fatte det. Det er veldig viktig at det som skjedde aldri blir glemt og at det aldri må skje igjen. I et slikt lys er det både trist og skremmende at nynazismen har festet et grep i Europa og at det finnes mennesker som fornekter Holocaust.

SVs Erling Outzen pekte under markeringen på at Glick skal minnes og hedres for at folk skal huske og tenke og at for at dette aldri mer skal skje. Det er en påminnelse vi har godt av høre i generasjoner framovover.