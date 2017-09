Fv 65 – den viktige næringsveien

Som en av Midt-Norges største privateide transportkonsern har vi i flere år arbeidet for å påvirke politikere og andre statlige instanser til å forstå viktigheten av å få benytte modulvogntog på Fv 65 - strekningen Surnadal – Fannrem og Fv 700 og Fv 701 strekningen Storås – Berkåk.

Modulvogntog er lastebilvogntog på 25,25 meters lengde som er i underkant av 6 meter lengre enn dagens tillatte lengde. Unntaket er tømmervogntog som har dispensasjon til å kjøre 24 meters vogntogkombinasjoner.

Vi har representert deler av næringslivet i Arbeidsgruppe Fv 65 som ble etablert for 3 år siden der bl.a. lederne fra samferdselskomiteene både i Møre og Romsdal og Trøndelag deltar, vi har vært i møter mer fylkeskommunene i begge fylkene, og vi har hatt møter med sentralledelsen i NLF samt lokallaget i Møre og Romsdal for å redegjøre for denne saken. Sist i sommer var vi vertskap her i Surnadal for en delegasjon fra Arbeiderpartiet sentralt. Forrige helg deltok vi sammen med NLF i et politisk møte i Ålesund med listetoppene fra alle partiene i Møre og Romsdal der ett av hovedtemaene var Fv 65 og utfordringen rundt dagens næringstransport.

Vi har i det siste året hatt flere henvendelser til Statens Vegvesen region midt og Vegdirektoratet for å få dispensasjon for å benytte modulvogntog på strekningen Surnadal – Berkåk og ikke minst få muligheten til å gjennomføre en testkjøring for å belyse eventuelle flaskehalser. Vårt inntrykk er at både Statens Vegvesen og Vegdirektoratet har vist liten vilje og forståelse for vår sak.

Flere har stilt spørsmål om hvorfor vi som transportør skal bruke så mye ressurser på denne saken all den tid vi i dag får betalt for å kjøre med dagens lastebilvogntog. Til det er svaret enkelt; vi er bekymret for den lokalproduserende industrien sin fremtidige konkurransekraft, både økonomisk, og i et miljøperspektiv, gjennom å miste leveranser til fordel for andre norske og utenlandske produsenter som i dag benytter modulvogntog. Dette vil få direkte konsekvenser for oss med færre transporter i tillegg til at vi også ser en fare for at vi som landsdekkende transportør kan bli utkonkurrert på returlassene der andre store transportører fritt kan benytte modulvogntog, f.eks. på strekningen Oslo og Trondheim.

Her i vår overtok Surnadal Transportpartner AS aksjemajoriteten i Dybvad Transport AS i Trondheim. Dette transportselskapet har i underkant av 30 vogntog og samlet disponerer vi nå en godsbilflåte rett i underkant av 100 biler. Bakgrunnen for dette oppkjøpet var bl.a. å sikre oss større tilgang til bilmateriell for å styrke vår evne til å levere gode transporttjenester til det lokale næringsliv. Samtidig så vi synergieffekter med å utnytte hverandres bilpark på en mer rasjonell måte. Vårt nye datterselskap startet for noen år siden med ett modulvogntog i fast trafikk mellom Trondheim og Oslo. Nå skal vi gjennom dette selskapet investere i det fjerde modulvogntoget. Det er synd vi ikke har muligheten til å benytte disse modulvogntogene som vi allerede disponerer, til inn- og utgående transporter her i dalføret.

Vi kommer ikke til å gi opp kampen for å få utbedret Fv 65 slik at den blir godkjent for bruk av modulvogntog, da vi mener denne saken er avgjørende for konkurransekraften til det lokale næringslivet. Derfor oppfordrer vi også det øvrige næringslivet til å jobbe inn mot sine næringslivsorganisasjoner, som f.eks. NHO og andre nettverk, for å forsøke å påvirke beslutningsprosessene for å få åpnet denne viktige næringsveien for fremtidens transportløsninger.

Atle Norli

Daglig leder

Surnadal Transportpartner AS